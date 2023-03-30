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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

О своих травмах в фонтане "Мишка" рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

30 марта 2023, 09:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Этот фонтан любят несколько поколений новосибирцев

Вице-мэр Новосибирска Терешкова расказала о реконструкции фонтана «Мишка»

Чиновница призналась, что в детстве много играла в знаменитом фонтане в Первомайском сквере. И неоднократно эти игры заканчивались печально

В ходе рассказа о реконструкции Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска вице-мэр Анна Терешкова сделала неожиданное признание. Речь шла о знаменитом фонтане со скульптурой медведя, который расположен в зеленой зоне.

"Я на этом "Мишке" себе несколько раз голову ломала. Я выросла в этом Первомайском сквере, поэтому "Мишка" — мой любимый фонтан с детства", - сообщила Анна Терешкова.

В ходе реконструкции сквера у водного каскада полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана восстановят зеленый периметр и замостят дорожки. Фонтан получит скрытую подсветку. А его чаша - рельефное дно, имитирующее песок.

Реконструкция Первомайского сквера начнется после 9 мая и продлится до конца лета 2023 года. На это время доступ горожан в зеленую зону будет ограничен.

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#Первомайский сквер#Фонтан#Реконструкция#Город#Новосибирск#Анна Терешкова
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