Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В ходе рассказа о реконструкции Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска вице-мэр Анна Терешкова сделала неожиданное признание. Речь шла о знаменитом фонтане со скульптурой медведя, который расположен в зеленой зоне.
"Я на этом "Мишке" себе несколько раз голову ломала. Я выросла в этом Первомайском сквере, поэтому "Мишка" — мой любимый фонтан с детства", - сообщила Анна Терешкова.
В ходе реконструкции сквера у водного каскада полностью заменят чашу и реконструируют систему водоснабжения. Вокруг фонтана восстановят зеленый периметр и замостят дорожки. Фонтан получит скрытую подсветку. А его чаша - рельефное дно, имитирующее песок.
Реконструкция Первомайского сквера начнется после 9 мая и продлится до конца лета 2023 года. На это время доступ горожан в зеленую зону будет ограничен.