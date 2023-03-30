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Пенсионеры погибли в пожаре в Новосибирской области – вспыхнул частный дом

30 марта 2023, 01:45
Фото: СУ СК по НСО
Дом загорелся днем
В Новосибирской области при пожаре погибли два человека, предварительную причину возгорания назвали в СУ СК по региону.

Пожар произошел в дневное время 29 марта в Ордынском районе в селе Филипово. В тот день загорелся частный дом. В ходе тушения пожара были найдены тела 84-летней хозяйки дома и ее 65-летнего родственника.

Следователи организовали проверку. Точные причины возгорания выяснят специалисты, но по предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания», - добавили в СУ СК по НСО.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Погиб#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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