Пенсионеры погибли в пожаре в Новосибирской области – вспыхнул частный дом

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Пожар произошел в дневное время 29 марта в Ордынском районе в селе Филипово. В тот день загорелся частный дом. В ходе тушения пожара были найдены тела 84-летней хозяйки дома и ее 65-летнего родственника.
Следователи организовали проверку. Точные причины возгорания выяснят специалисты, но по предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания», - добавили в СУ СК по НСО.
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