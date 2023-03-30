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Published Сегодня, 03:34

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Updated Сегодня, 03:36

Под звуки артиллерии. Скрипач из Новосибирска выступил перед бойцами в зоне СВО

30 марта 2023, 03:34
Фото: ТГ-канал Новосибирь
Новосибирец отвлек бойцов музыкой
Новосибирский скрипач Михаил Симонян сыграл для военнослужащих в зоне СВО музыкальное произведение. Видеообращение сибиряка было опубликовано в ТГ-канале правительства Новосибирской области.

Скрипач сыграл под звуки артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Со слов Михаила Симоняна, он находился в километре от линии боевых действий. Музыкант «передал самые лучшие пожелания от всех новосибирцев».

«Выдающийся музыкант, советник губернатора Новосибирской области по культуре Михаил Симонян прибыл на передовую в зоне СВО. Ему удалось исполнить для бойцов небольшое произведение», - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, ранее отец погибшего на СВО потомственного военного Дмитрия Пака рассказал о подвигах бойца. Мужчина погиб в мае прошлого года, но сражался за Родину с первых дней СВО. 

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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Музыка#Спецоперация#Общество#Культура#Новосибирск
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