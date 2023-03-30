Под звуки артиллерии. Скрипач из Новосибирска выступил перед бойцами в зоне СВО

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Published Сегодня, 03:34
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Скрипач сыграл под звуки артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Со слов Михаила Симоняна, он находился в километре от линии боевых действий. Музыкант «передал самые лучшие пожелания от всех новосибирцев».
«Выдающийся музыкант, советник губернатора Новосибирской области по культуре Михаил Симонян прибыл на передовую в зоне СВО. Ему удалось исполнить для бойцов небольшое произведение», - рассказали в региональном правительстве.
Напомним, ранее отец погибшего на СВО потомственного военного Дмитрия Пака рассказал о подвигах бойца. Мужчина погиб в мае прошлого года, но сражался за Родину с первых дней СВО.