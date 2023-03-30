Погибший на СВО потомственный военный Дмитрий Пак из Бердска спас 13 солдат

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Дмитрий Пак родился в семье потомственных военных. У него соответствующее образование, а также опыт – он освобождал Крым, урегулировал конфликт в Сирии и Ливии.
На СВО житель Бердска был с первого дня. Колонна, в составе которой был сибиряк, попала в засаду. Не боясь смерти, он вытащил на своем БТР трех раненых бойцов из подбитого бронеавтомобиля и скрылся от врагов. В один момент закончилось топливо, и группа Пака из 13 человек отступала с территории противника пешком.
Пак был участником взятия опорного пункта ВСУ в зоне ЛНР, а в апреле вытащил раненого военного с поля боя. Смертельное ранение спецназовец получил в ночь с 4 на 5 мая. Он прикрыл телом двух товарищей. За героический подвиг военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества, пишет «АиФ Новосибирск». Дмитрию было 36 лет. В бердской школе увековечили память бойца и установили мемориальную доску.