Погибший на СВО потомственный военный Дмитрий Пак из Бердска спас 13 солдат

На СВО житель Бердска был с первого дня. Колонна, в составе которой был сибиряк, попала в засаду. Не боясь смерти, он вытащил на своем БТР трех раненых бойцов из подбитого бронеавтомобиля и скрылся от врагов. В один момент закончилось топливо, и группа Пака из 13 человек отступала с территории противника пешком.