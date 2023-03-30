atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:59

Published Сегодня, 01:59

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

Погибший на СВО потомственный военный Дмитрий Пак из Бердска спас 13 солдат

30 марта 2023, 01:59
Фото: Предоставлено Иннокентием Паком, АиФ Новосибирск
Дмитрий Пак погиб в мае прошлого года
Спецназовец Дмитрий Пак из Бердска Новосибирской области погиб в зоне проведения специальной военной операции в мае 2022 года. О его подвигах рассказал отец бойца Иннокентий Пак.

Дмитрий Пак родился в семье потомственных военных. У него соответствующее образование, а также опыт – он освобождал Крым, урегулировал конфликт в Сирии и Ливии.

На СВО житель Бердска был с первого дня. Колонна, в составе которой был сибиряк, попала в засаду. Не боясь смерти, он вытащил на своем БТР трех раненых бойцов из подбитого бронеавтомобиля и скрылся от врагов. В один момент закончилось топливо, и группа Пака из 13 человек отступала с территории противника пешком.

Пак был участником взятия опорного пункта ВСУ в зоне ЛНР, а в апреле вытащил раненого военного с поля боя. Смертельное ранение спецназовец получил в ночь с 4 на 5 мая. Он прикрыл телом двух товарищей. За героический подвиг военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества, пишет «АиФ Новосибирск». Дмитрию было 36 лет. В бердской школе увековечили память бойца и установили мемориальную доску.

Мемориал четырем героям СВО открыли в школе Бердска
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Бердск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названо точное число домов в полуторамиллионном Новосибирске
Сегодня, 04:23
Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности
Вчера, 04:06
Жара в Новосибирске: что творится на Михайловской набережной - 10 фото
Вчера, 10:53
В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы
Вчера, 05:54
Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России
Сегодня, 01:36
Когда отключат тепло в домах Новосибирска в апреле 2023 года – рассказал директор СГК
Вчера, 06:44