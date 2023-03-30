Шесть полицейских из Новосибирска наказали за халатность после убийства девушки

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до смерти погибшая жаловалась матери на угрозы со стороны любимого, который постоянно ревновал ее без причины. Женщина заявила об этом в полицию, однако сотрудники предпочли проигнорировать обращение и не стали проверять уже ранее судимого мигранта. По данному факту уже возбуждено уголовное дело о халатности.