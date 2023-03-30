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Шесть полицейских из Новосибирска наказали за халатность после убийства девушки

30 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
Полицейских наказали за халатность
Сотрудников правоохранительных органов из Новосибирска обвиняют в пренебрежении своими обязанностями. По мнению прокуратуры, полицейские не отреагировали на жалобы матери девушки, погибшей от рук мигранта. Информация об этом прозвучала в эфире «КП-Новосибирск».
«Сотрудниками [….]  были нарушены требования закона о полиции  [….]  и нарушения уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке. В результате мер прокурорского реагирования шесть должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности», - заявил в прямом эфире прокурор Советского района Новосибирска Сергей Пустовой.

На нерадивых полицейских обратили внимание после жестокого убийства семнадцатилетней девушки гражданином Таджикистана Хуншудом Хамроевым в июле прошлого года. По версии следствия, мигрант нанес несчастной не менее семнадцати ударов ножом. Происшествие попало на видео и распространилось в соцсетях, после чего мужчина был задержан при попытке скрыться из страны.

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В ходе расследования выяснилось, что незадолго до смерти погибшая жаловалась матери на угрозы со стороны любимого, который постоянно ревновал ее без причины. Женщина заявила об этом в полицию, однако сотрудники предпочли проигнорировать обращение и не стали проверять уже ранее судимого мигранта. По данному факту уже возбуждено уголовное дело о халатности.

Напомним, что в областной прокуратуре раскрыли количество преступлений, совершенных мигрантами в прошлом году. По данным ведомства, приезжие совершили 666 преступлений.

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