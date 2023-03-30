В Новосибирске автомобиль утонул в луже: машину доставали краном

Инцидент сразу же привлек внимание новосибирцев. «Сочувствую, теперь придется ее на разбор сдать», - написал Егор Дубов. «Кошмар! А если бы там были детки в автокреслах? И о чем думал водитель, когда поехал в такую лужу?», - возмутилась Наталья Костенко. «Парковку затопило», - пошутил Дмитрий Добровольский.