В Новосибирске автомобиль утонул в луже: машину доставали краном

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
«В Кировском районе у дома №56 на улице Бородина утонул автомобиль, который пришлось доставать при помощи крана», - указано в соответствующем посте.
Инцидент сразу же привлек внимание новосибирцев. «Сочувствую, теперь придется ее на разбор сдать», - написал Егор Дубов. «Кошмар! А если бы там были детки в автокреслах? И о чем думал водитель, когда поехал в такую лужу?», - возмутилась Наталья Костенко. «Парковку затопило», - пошутил Дмитрий Добровольский.
Напомним, что весеннее таяние снега уже привело к большим лужам в Новосибирске. Недавно талая вода затопила ЖК «Чистая слобода», жителям пришлось перепрыгивать через лужи.