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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Новосибирске автомобиль утонул в луже: машину доставали краном

30 марта 2023, 13:54
Фото: 1MI
В луже могло утонуть такси
В Кировском районе Новосибирска произошел необычный инцидент. В луже, образовавшейся во дворе многоэтажного дома утонул автомобиль Subaru. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«В Кировском районе у дома №56 на улице Бородина утонул автомобиль, который пришлось доставать при помощи крана», - указано в соответствующем посте.

Инцидент сразу же привлек внимание новосибирцев. «Сочувствую, теперь придется ее на разбор сдать», - написал Егор Дубов. «Кошмар! А если бы там были детки в автокреслах? И о чем думал водитель, когда поехал в такую лужу?», - возмутилась Наталья Костенко. «Парковку затопило», - пошутил Дмитрий Добровольский.

Напомним, что весеннее таяние снега уже привело к большим лужам в Новосибирске. Недавно талая вода затопила ЖК «Чистая слобода», жителям пришлось перепрыгивать через лужи.

В Новосибирске талой водой затопило вход в дом на Чистой слободе
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#Видео#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Вода#Лужи
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