Предполагается, что в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение, в том числе, ландшафтную подсветку, восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту.