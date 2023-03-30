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В Новосибирске на День города-2023 закроют Первомайский сквер

30 марта 2023, 06:59
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Первомайский сквер - одно из любимых мест новосибирцев
Реконструкция Первомайского сквера начнется после празднования 9 мая. Сквер закроют для горожан, предполагается, что все работы завершат до конца лета

Масштабная реконструкция Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска начнется весной текущего года и будет сопровождаться закрытием зеленой зоны для посетителей, сообщила в четверг, 30 марта, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"9 мая сквер будет работать, мы его не будем перекрывать, но на День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли его использовать как транзитный. Поэтому я прошу сразу горожан нас понять, простить, зато мы вам в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер", - заявила Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Предполагается, что в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение, в том числе, ландшафтную подсветку, восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту.

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