Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Масштабная реконструкция Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска начнется весной текущего года и будет сопровождаться закрытием зеленой зоны для посетителей, сообщила в четверг, 30 марта, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
"9 мая сквер будет работать, мы его не будем перекрывать, но на День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли его использовать как транзитный. Поэтому я прошу сразу горожан нас понять, простить, зато мы вам в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер", - заявила Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Предполагается, что в сквере установят новые скамейки и урны, оборудуют освещение, в том числе, ландшафтную подсветку, восстановят зеленый периметр. Кроме того, в рамках реконструкции будут благоустроены тротуары по улицам Максима Горького, Советской и Красному проспекту.