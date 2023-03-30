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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

В Новосибирске Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина — что произошло

30 марта 2023, 05:08
Фото: 2ГИС
Банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске оцепили охранники

В Новосибирске Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина

Бойцы Росгвардии выстроились у отделения банка ВТБ на Дуси Ковальчук, 179/5 в Новосибирске. Об рассказали очевидцы.

Здание сотрудники вневедомственной охраны оцепили и оградили лентой. Сами они стоят у входов и никого не подпускают.

В Росгвардии Atas.info еще не прокомментировали ситуацию. Специалист пресс-службы уточняет информацию.

Обновлено: «Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. На место выехали сотрудники Росгвардии. Кинологи с собаками проверили здание и выяснили, что находка не несла угрозу жизни людям», — уточнили Atas.info в ГУ МВД Новосибирска.

Оказалось, что в подозрительной коробке лежал пакет с сухпайком.

«Дополнительный офис „Площадь Калинина“, расположенный по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179/5, возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Напомним, несколько недель назад на левом берегу в Новосибирске неизвестные ограбили банк «Левобережный». Им удалось похитить более 4 млн рублей.

Видео вооруженного налета на банк «Левобережный» выложили в сеть в Новосибирске
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#Алина Шефер#Банк#Росгвардия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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