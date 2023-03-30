В Новосибирске Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина — что произошло

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Здание сотрудники вневедомственной охраны оцепили и оградили лентой. Сами они стоят у входов и никого не подпускают.
В Росгвардии Atas.info еще не прокомментировали ситуацию. Специалист пресс-службы уточняет информацию.
Обновлено: «Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. На место выехали сотрудники Росгвардии. Кинологи с собаками проверили здание и выяснили, что находка не несла угрозу жизни людям», — уточнили Atas.info в ГУ МВД Новосибирска.
Оказалось, что в подозрительной коробке лежал пакет с сухпайком.
«Дополнительный офис „Площадь Калинина“, расположенный по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179/5, возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.
Напомним, несколько недель назад на левом берегу в Новосибирске неизвестные ограбили банк «Левобережный». Им удалось похитить более 4 млн рублей.