В Новосибирске Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина — что произошло

«Дополнительный офис „Площадь Калинина“, расположенный по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179/5, возобновил работу после проверки по факту обнаружения бесхозного предмета. Сотрудники продолжают обслуживание в штатном режиме. Пока офис был закрыт, клиенты для решения финансовых вопросов могли воспользоваться устройствами самообслуживания группы ВТБ. Мы приносим извинения клиентам за возникшие неудобства», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.