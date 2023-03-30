В Новосибирске утвердили новые правила содержания домашних животных

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Теперь хозяевам нельзя держать питомцев на балконах, чердаках, в подвалах. Речь в целом о помещениях в жилом доме, предназначенных для общего пользования.
Также в документе говорится о количестве животных, допустимых к содержанию в квартирах и частных домах. Так на каждые 12 квадратов нельзя иметь более 1 крупной и средней собаки.
«Можно не более 2 маленьких собак и не более 3 кошек. Крупные – это от 51 см, мелкая – до 30 см», - гласит в документе.
Кроме того, хозяевам строго приказано содержать животных в хороших условиях. Обеспечить питомцам условия содержания в соответствии с их особенностями. Также собак запрещено выгуливать пьяным владельцам, детям до 14 лет.
Напомним, ранее в одном из дворов в Новосибирске две борцовские собаки напали на мелкого пса породы корги. Покусали как его, так и его хозяев.