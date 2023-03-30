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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

В Новосибирске утвердили новые правила содержания домашних животных

30 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI
Новые требования к содержанию домашних животных появились в Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Теперь хозяевам нельзя держать питомцев на балконах, чердаках, в подвалах. Речь в целом о помещениях в жилом доме, предназначенных для общего пользования.

Также в документе говорится о количестве животных, допустимых к содержанию в квартирах и частных домах. Так на каждые 12 квадратов нельзя иметь более 1 крупной и средней собаки.

«Можно не более 2 маленьких собак и не более 3 кошек. Крупные – это от 51 см, мелкая – до 30 см», - гласит в документе.

Кроме того, хозяевам строго приказано содержать животных в хороших условиях. Обеспечить питомцам условия содержания в соответствии с их особенностями. Также собак запрещено выгуливать пьяным владельцам, детям до 14 лет.

Напомним, ранее в одном из дворов в Новосибирске две борцовские собаки напали на мелкого пса породы корги. Покусали как его, так и его хозяев.

В Новосибирске два разъяренных стаффа покусали корги и его хозяина
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#Алина Шефер#Животные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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