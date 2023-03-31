Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Каждый год индексация социальных пенсий проводится 1 апреля. Но в прошлом году, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных дважды. С 1 июня 2022 года социальные пенсии выросли на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.