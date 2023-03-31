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Еще одна индексация с 1 апреля 2023: пенсионеров ждет новая прибавка к пенсии

31 марта 2023, 02:02
Фото: 1MI
В Домах престарелых пенсионеры, получающие социальную пенсию, также получат прибавку 3,3% с 1 апреля 2023 года.
Социальную пенсию получают самые уязвимые слои населения - дети круглые сироты или потерявшие одного из родителей, инвалиды и пожилые люди, не накопившие стажа, достаточного для назначения страховой пенсии. СФР по Новосибирской области сообщает, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 3,3%

Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Каждый год индексация социальных пенсий проводится 1 апреля. Но в прошлом году, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных дважды. С 1 июня 2022 года социальные пенсии выросли на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.

79,8 тысяч пенсионеров Новосибирской области получат прибавку к пенсии с 1 апреля
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В Новосибирской области повышение пенсий с 1 апреля затронет 79,8 тысяч пенсионеров, из них 76,7 тысяч — получатели социальных пенсий. Цифры предоставлены пресс-службой Социального фонда.

Также в пресс-службе СФР по запросу Атас.Инфо сообщили новые размеры пенсий с 1 апреля 2023 года в Новосибирской области:

  •  Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов – 20 601,41 руб.
  • Для инвалидов I группы; инвалидов с детства II группы; детей, потерявших обоих родителей, в том числе детей умершей одинокой матери (круглые сироты) – 17 168,08 руб.
  • Для инвалидов II группы; детей, потерявших одного из родителей; получателей социальных пенсий по старости – 8 583,99 руб.
  • Для инвалидов III – 7 296,46 руб.

Чем больше размер пенсии, тем больше будет прибавка 1 апреля 2023 года. Соответственно, наибольший рост пенсий будет у  участников ВОВ и инвалидов вследствие военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе со страховой (они по закону получают два вида пенсий) составят 48,1 и 37,8 тыс. рублей соответственно.

Индексация пройдет автоматически, и не зависит от того, работает пенсионер или нет, так же как и с пенсиями по гособеспечению.

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Также ряд выплат Социальный фонд начисляет без обращения - по данным ЗАГС и других учреждений.

#Ольга Храмушкина#Пенсионеры#Пенсии#Выплаты#Социальный фонд#Общество#Город#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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