Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
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Updated Сегодня, 02:29
Размер увеличения социальных пенсий рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Каждый год индексация социальных пенсий проводится 1 апреля. Но в прошлом году, в связи с темпами инфляции в первом полугодии 2022 года было принято решение провести повышение ряда социальных дважды. С 1 июня 2022 года социальные пенсии выросли на 10% и с 1 апреля 2023 года – еще на 3,3%.
В Новосибирской области повышение пенсий с 1 апреля затронет 79,8 тысяч пенсионеров, из них 76,7 тысяч — получатели социальных пенсий. Цифры предоставлены пресс-службой Социального фонда.
Также в пресс-службе СФР по запросу Атас.Инфо сообщили новые размеры пенсий с 1 апреля 2023 года в Новосибирской области:
Чем больше размер пенсии, тем больше будет прибавка 1 апреля 2023 года. Соответственно, наибольший рост пенсий будет у участников ВОВ и инвалидов вследствие военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе со страховой (они по закону получают два вида пенсий) составят 48,1 и 37,8 тыс. рублей соответственно.
Индексация пройдет автоматически, и не зависит от того, работает пенсионер или нет, так же как и с пенсиями по гособеспечению.
Также ряд выплат Социальный фонд начисляет без обращения - по данным ЗАГС и других учреждений.