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Published Сегодня, 01:32

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Updated Сегодня, 01:32

График выплаты детских пособий в апреле 2023 года

31 марта 2023, 01:32
Фото: 1MI
Названы даты перечисления детских пособий в апреле 2023
Социальный фонд России готовится отправить семьям с детьми от 1,5 до 17 лет выплаты в апреле 2023 года. Ведомство утвердило график перевода пособий – рассказываем, когда придут деньги.

С 2023 года семьи с низкими доходами получают единое детское пособие. Эти изменения повлияли на сроки выплат. Некоторые получат в привычные даты, но кому-то могут и задержать, либо сроки поменять.

Когда придут детские пособия в апреле 2023 года:

СФР отправляет деньги на банковские карты родителей единым днем – это 3 число каждого месяца. Пособия могут поступить многим, особенно владельцам платежной системы «Мир», уже 3 или 4 апреля 2023-го.

На почте деньги можно будет получить также 3 апреля. Это будет понедельник, поэтому семьи смогут забрать пособия беспрепятственно – нужно лишь уточнить график работы отделения в этот день.

А вот если выплатная дата выпадает на выходной, пособия выдают заранее, но не ранее, чем за 3 дня. Сроки перечислений пособий после одобрения составляют – 5–10 рабочих дней.

Кто получит детские пособия в апреле 2023 года:

Единое пособие от Социального фонда РФ получают дети до 1,5 лет. Также дети в возрастной категории от 1,5 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

На выплаты могут рассчитывать семьи с невысоким доходом. Это когда на каждого члена семьи приходиться меньше прожиточного минимума.

В Новосибирской области ПМ составляет в 2023 году 14 728 рублей на душу населения.

#Алина Шефер#Дети#Пособия#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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