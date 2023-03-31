Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
С 2023 года семьи с низкими доходами получают единое детское пособие. Эти изменения повлияли на сроки выплат. Некоторые получат в привычные даты, но кому-то могут и задержать, либо сроки поменять.
СФР отправляет деньги на банковские карты родителей единым днем – это 3 число каждого месяца. Пособия могут поступить многим, особенно владельцам платежной системы «Мир», уже 3 или 4 апреля 2023-го.
На почте деньги можно будет получить также 3 апреля. Это будет понедельник, поэтому семьи смогут забрать пособия беспрепятственно – нужно лишь уточнить график работы отделения в этот день.
А вот если выплатная дата выпадает на выходной, пособия выдают заранее, но не ранее, чем за 3 дня. Сроки перечислений пособий после одобрения составляют – 5–10 рабочих дней.
Единое пособие от Социального фонда РФ получают дети до 1,5 лет. Также дети в возрастной категории от 1,5 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.
На выплаты могут рассчитывать семьи с невысоким доходом. Это когда на каждого члена семьи приходиться меньше прожиточного минимума.
В Новосибирской области ПМ составляет в 2023 году 14 728 рублей на душу населения.