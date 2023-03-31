Какие ранения получают бойцы на СВО, рассказала министр соцразвития в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Участники спецоперации, получившие ранения или травмы, по специальному сертификату смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.
Как отметила Елена Бахарева, раненые бойцы могут получить напрокат реабилитационное оборудование, чтобы не покупать кресла-каталки и костыли. Каждый нуждающийся участник СВО может воспользоваться пунктом проката по сертификату. Также министр рассказала о ранениях, которые получают бойцы.
«Важен социальный статус участника СВО. Есть люди с контузией, с пулевыми ранениями или после минно-взрывных. Конечно, степень тяжести у всех разная», — уточнила Бахарева.
Напомним, что в Новосибирской области идет масштабная работа по оказанию реабилитационной помощи бойцам, раненым на СВО по программе губернаторских сертификатов. Для этого готовят специалистов, чтобы оказывать участникам боевых действий психологическую помощь.