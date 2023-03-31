Какие ранения получают бойцы на СВО, рассказала министр соцразвития в Новосибирске

Как отметила Елена Бахарева, раненые бойцы могут получить напрокат реабилитационное оборудование, чтобы не покупать кресла-каталки и костыли. Каждый нуждающийся участник СВО может воспользоваться пунктом проката по сертификату. Также министр рассказала о ранениях, которые получают бойцы.