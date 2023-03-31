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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Какие ранения получают бойцы на СВО, рассказала министр соцразвития в Новосибирске

31 марта 2023, 05:43
Фото: 1MI
Раненые военнослужащие могут получить напрокат реабилитационное оборудование
В Новосибирской области внедряют проект реабилитации вернувшихся участников СВО, получивших ранения. Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала на пресс-конференции 31 марта 2023, какие травмы получают военные в зоне боевых действий.

Участники спецоперации, получившие ранения или травмы, по специальному сертификату смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

Как отметила Елена Бахарева, раненые бойцы могут получить напрокат реабилитационное оборудование, чтобы не покупать кресла-каталки и костыли. Каждый нуждающийся участник СВО может воспользоваться пунктом проката по сертификату. Также министр рассказала о ранениях, которые получают бойцы.

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«Важен социальный статус участника СВО. Есть люди с контузией, с пулевыми ранениями или после минно-взрывных. Конечно, степень тяжести у всех разная», — уточнила Бахарева.

Напомним, что в Новосибирской области идет масштабная работа по оказанию реабилитационной помощи бойцам, раненым на СВО по программе губернаторских сертификатов. Для этого готовят специалистов, чтобы оказывать участникам боевых действий психологическую помощь.

В Новосибирске готовят специалистов для психологической помощи раненым бойцам СВО
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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