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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Кто из новосибирских участников СВО имеет право на реабилитацию: минтруда Бахарева

31 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
Бойцам СВО предоставят реабилитацию

Кто из участников СВО в Новосибирске получит реабилитационный сертификат

В Новосибирской области начала действовать программа по реабилитации бойцов из зоны СВО. Получившие ранение в ходе боевых действий имеют право на получение специального реабилитационного сертификата. Об этом рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.
«Проект по созданию реабилитационного сертификата для участников СВО возник неслучайно. У людей была очень высокая потребность в получении услуг. Для систематизации работы в этой сфере губернатором Андреем Травниковым было принято решение о запуске программы», - рассказала Елена Бахарева в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

Реализация проекта началась с 1 марта 2023 года, на данный момент в него вложено 30 миллиардов рублей. Целью является оказание комплексной реабилитационной помощи участникам специальной военной операции, получившим ранения в ходе боевых действий. При этом право на реабилитацию имеют не только кадровые военные и мобилизованные, но и добровольцы с контрактниками.

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Для получения реабилитации боец должен подать заявление через МФЦ или обратиться лично в отдел социальной защиты по месту жительства. К нему прилагается анкета, а также медицинская документация, подтверждающая факт ранения. Отсутствие или наличие инвалидности значения не имеют. После этого документы попадают в специальную систему, доступ к которой имеют органы здравоохранения, культуры,спорта и образования. Срок действия сертификата составляет один год с возможной пролонгацией.

Таким образом, боец СВО получит право не только на медицинскую помощь, но и профессиональную переподготовку.  Кроме того, участникам боевых действий выдадут напрокат костыли, инвалидные кресла и другое реабилитационное оборудование.

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За месяц от новосибирцев поступило 70 заявлений, на сегодняшний день сертификаты предоставлены пятидесяти заявителям. Сейчас бойцы  находятся в оздоровительных организациях с основательной медицинской базой, при необходимости участникам СВО предоставляются услуги психотерапевта и психолога. Реабилитация проводится в течение четырнадцати дней. Вся работа координируется межведомственной комиссией под кураторством замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

Стоит отметить, что многие реабилитанты уже заявили о желании заняться спортом и сходить в кино. В связи с этим людям уже предлагаются бассейны, спортивные комплексы и  тренажерные залы.

Напомним, что один из новосибирцев вернулся домой без ног. После получения протезов мужчина желает вернуться в зону СВО на костылях

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