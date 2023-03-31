Для получения реабилитации боец должен подать заявление через МФЦ или обратиться лично в отдел социальной защиты по месту жительства. К нему прилагается анкета, а также медицинская документация, подтверждающая факт ранения. Отсутствие или наличие инвалидности значения не имеют. После этого документы попадают в специальную систему, доступ к которой имеют органы здравоохранения, культуры,спорта и образования. Срок действия сертификата составляет один год с возможной пролонгацией.