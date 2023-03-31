Новосибирская область получила высокие оценки предпринимателей за защиту их прав

Элина Сидоренко подчеркнула, что учредители платформы «ЗаБизнес.РФ» рассматривают Новосибирскую область как образец для всех регионов Сибири. «Сегодня мы в рамках двусторонней встречи с Губернатором обсуждали преимущества региона. Мы видим открытость бизнеса, качественно представлен малый и средний бизнес, не случайно сфера услуг является одним из серьёзных показателей в экономике региона. По количеству обращений мы наблюдаем ту самую золотую середину, которая говорит и об информированности предпринимателей о наличии правозащитных институтов, и о том, что проблемы в регионе не носят системный характер. Огромное спасибо Губернатору, региональной прокуратуре за ту работу, которая ведётся в части укрепления законности, информирования предпринимателей о правовых возможностях, которые у них есть, создания очень правильной, прозрачной среды для диалога бизнеса и власти».