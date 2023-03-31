Новосибирская область получила высокие оценки предпринимателей за защиту их прав

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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В работе конференции участвовали руководители органов власти, территориальных органов МВД России, следственного комитета РФ, прокуратуры, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Элина Сидоренко подчеркнула, что учредители платформы «ЗаБизнес.РФ» рассматривают Новосибирскую область как образец для всех регионов Сибири. «Сегодня мы в рамках двусторонней встречи с Губернатором обсуждали преимущества региона. Мы видим открытость бизнеса, качественно представлен малый и средний бизнес, не случайно сфера услуг является одним из серьёзных показателей в экономике региона. По количеству обращений мы наблюдаем ту самую золотую середину, которая говорит и об информированности предпринимателей о наличии правозащитных институтов, и о том, что проблемы в регионе не носят системный характер. Огромное спасибо Губернатору, региональной прокуратуре за ту работу, которая ведётся в части укрепления законности, информирования предпринимателей о правовых возможностях, которые у них есть, создания очень правильной, прозрачной среды для диалога бизнеса и власти».
Андрей Травников отметил: Новосибирская область успешно доказывает, что можно выстраивать экономику, её развитие не на сырье, а на предпринимательстве и инновациях. «Но предпринимательская активность, инвестиционный климат – ресурсы очень чувствительные. Они зависят, в первую очередь, от взаимоотношения власти и бизнеса. Эта конференция уникальна и ценна тем, что на одной площадке собираются представители власти, в том числе надзорных и правоохранительных органов, предприниматели, объединения, «ЗаБизнес.РФ», и откровенно обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы ценный ресурс Новосибирской области – предпринимательский климат – давал бо́льшую отдачу».
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил, что площадки, подобные конференции «ЗаБизнес.РФ», направлены на то, чтобы видеть проблемы и направления, по которым необходимо усилить надзор для соблюдения прав предпринимателей.
Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, их обороту, объёму инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых. В 2022 году оборот малого и среднего бизнеса превысил 2 трлн 250 млрд рублей – это более половины оборота всех организаций области. Вклад МСП в валовый региональный продукт превышает 30%.
В регионе выстроена эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионе обеспечивается деятельность инфраструктуры поддержки субъектов МСП, предоставляется финансовая поддержка, осуществляется софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП.
Платформа для обращений предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» – электронный ресурс для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Цели платформы: снижение не столько административного, сколько силового давления на бизнес; содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти; повышение прозрачности деятельности правоохранительных органов; улучшение инвестиционного климата.