Новосибирцы продают новые пятирублевые купюры за 5 000 рублей

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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В конце прошлого года Центробанк России возобновил выпуск бумажных пятирублевок. Первые купюры уже вошли в оборот. С этим и появилось много желающих заработать.
На разных сайтах, где товары можно продавать бесплатно, выставляют на продажу пятирублевые купюры. Только за одну пятирублевку в Новосибирске просят от 15 до 5 000 рублей.
В описании продавцы отмечают, что такие цены связаны с редкостью банкноты, а покупателям выпадает шанс купить один из первых образцов. Напомним, что ранее новосибирцы уже получали такие купюры на сдачу в магазинах. Также деньги можно обменять в банке.