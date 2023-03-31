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Published Сегодня, 01:54

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Updated Сегодня, 01:56

Новосибирцы продают новые пятирублевые купюры за 5 000 рублей

31 марта 2023, 01:54
Фото: atas.info
За купюры в 5 рублей просят 5 тысяч рублей
Купюры номиналом в 5 рублей продают в Новосибирске за 5 000 рублей, объясняя это тем, что такие банкноты все еще являются редкостью. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

В конце прошлого года Центробанк России возобновил выпуск бумажных пятирублевок. Первые купюры уже вошли в оборот. С этим и появилось много желающих заработать.

На разных сайтах, где товары можно продавать бесплатно, выставляют на продажу пятирублевые купюры. Только за одну пятирублевку в Новосибирске просят от 15 до 5 000 рублей.

В описании продавцы отмечают, что такие цены связаны с редкостью банкноты, а покупателям выпадает шанс купить один из первых образцов. Напомним, что ранее новосибирцы уже получали такие купюры на сдачу в магазинах. Также деньги можно обменять в банке. 

Ностальгия: новосибирцы получают на сдачу бумажные 5-рублевые купюры
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#Эмилия Губарева#Деньги#Общество#Город#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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