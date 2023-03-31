Новосибирцы продают новые пятирублевые купюры за 5 000 рублей

В описании продавцы отмечают, что такие цены связаны с редкостью банкноты, а покупателям выпадает шанс купить один из первых образцов. Напомним, что ранее новосибирцы уже получали такие купюры на сдачу в магазинах. Также деньги можно обменять в банке.