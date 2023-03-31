Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023

Юрий Оричак погиб в зоне СВО в возрасте 45 лет. Он стал участником СВО с самого начала. Будучи военным по образованию, долгой службы, житель Бердска не побоялся постоять за Отечество и погиб при исполнении воинского долга. Простились с Юрием 21 марта 2023.