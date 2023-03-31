Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023

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Мы не знаем, сколько военных из Новосибирской области погибли на СВО. Многие их тех, с кем уже простились, умерли, защищая Родину, в феврале 2023. Часть фото погибших мужчин в специальной военной операции опубликовано в нашей подборке.
Вячеслав Щербинин погиб на СВО в возрасте 46 лет. Добровольцем он отправился в зону боевых действий. Мужчина погиб при выполнении боевой задачи 7 февраля 2023. Похороны состоялись 28 марта в Куйбышевском районе.
Юрий Оричак погиб в зоне СВО в возрасте 45 лет. Он стал участником СВО с самого начала. Будучи военным по образованию, долгой службы, житель Бердска не побоялся постоять за Отечество и погиб при исполнении воинского долга. Простились с Юрием 21 марта 2023.
Роман Шунков погиб на СВО в возрасте 24 года. Родом боец из Тогучина. Когда молодой, но столь отважный мужчина, отправился на передовую, нам неизвестно. Однако дата гибели военного – 2 марта.
Алексей Шичкин погиб на СВО в возрасте 43 года. Родился и вырос мужчина в селе Северное. О его смерти стало известно в марте. Прощание состоялось 28 числа на малой родине военнослужащего.
Максим Басов погиб на СВО будучи бойцом ЧВК «Вагнер». Родом военнослужащий из села Нижний Чулым. Он являлся ветераном боевых действий, пройдя Чеченскую войну. Погиб боец 4 февраля, о чем стало известно только в этом месяце.
Александр Афанасьев погиб на СВО в возрасте 38 лет. Мужчина родился и вырос в поселке Горка Барабинского района. В зону боевых действий боец ушел в сентябре прошлого года. Погиб военный 25 января 2023. Прощание состоялось 2 марта в Куйбышеве.
Алексей Акатов погиб в зоне СВО в возрасте 24 лет. Мужчина был бойцом-добровольцем ЧВК «Вагнер». Уроженец Бердска пал смертью храбрых 11 февраля, а простились с военнослужащим 1 марта 2023.
Алексей Махмутов погиб на СВО в возрасте 37 лет. Житель Бердска отправился в зону боевых действий осенью прошлого года. Погиб сибиряк 8 февраля 2023. Прощание с бойцом состоялось на его малой родине 4 марта.
Артем Лавров погиб в зоне СВО в возрасте 36 лет. На службе он оказался в декабре прошлого года. Новосибирец героически погиб 12 февраля 2023. Церемония прощания с бойцом состоялась 6 марта – прямо в День рождения военнослужащего.
Алексей Зиневич погиб на СВО в возрасте 26 лет. Он был бойцом ЧВК «Вагнер». Похоронили военнослужащего в Барабинском районе 9 марта.
Напомним, что ранее мы публиковали фотографии могил погибших бойцов на СВО из Бердска. Также смотрите список погибших военных на спецоперации в феврале 2023.