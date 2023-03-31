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Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023

31 марта 2023, 00:03
Фото: 1MI
Фотографии погибших солдат в зоне СВО в марте этого года
В зоне проведения спецоперации при исполнении воинского долга погибли бойцы из Новосибирской области. Atas.info вспомнил погибших военнослужащих в марте 2023 и нашел фотографии тех, кто пал смертью храбрых на поле боя.

Мы не знаем, сколько военных из Новосибирской области погибли на СВО. Многие их тех, с кем уже простились, умерли, защищая Родину, в феврале 2023. Часть фото погибших мужчин в специальной военной операции опубликовано в нашей подборке.

Вячеслав Щербинин погиб на СВО в возрасте 46 лет. Добровольцем он отправился в зону боевых действий. Мужчина погиб при выполнении боевой задачи 7 февраля 2023. Похороны состоялись 28 марта в Куйбышевском районе.

Вячеслав Щербинин
Фото: администрация Куйбышевского района

Юрий Оричак погиб в зоне СВО в возрасте 45 лет. Он стал участником СВО с самого начала. Будучи военным по образованию, долгой службы, житель Бердска не побоялся постоять за Отечество и погиб при исполнении воинского долга. Простились с Юрием 21 марта 2023.

Юрий Оричак
Фото: Администрация Бердска, 1MI

Роман Шунков погиб на СВО в возрасте 24 года. Родом боец из Тогучина. Когда молодой, но столь отважный мужчина, отправился на передовую, нам неизвестно. Однако дата гибели военного – 2 марта.

Роман Шунков
Фото: Тогучинская Газета

Алексей Шичкин погиб на СВО в возрасте 43 года. Родился и вырос мужчина в селе Северное. О его смерти стало известно в марте. Прощание состоялось 28 числа на малой родине военнослужащего.

Алексей Шичкин
Фото: Северная газета

Максим Басов погиб на СВО будучи бойцом ЧВК «Вагнер». Родом военнослужащий из села Нижний Чулым. Он являлся ветераном боевых действий, пройдя Чеченскую войну. Погиб боец 4 февраля, о чем стало известно только в этом месяце.

Максим Басов
Фото: предоставила семья военного Максима Басова

Александр Афанасьев погиб на СВО в возрасте 38 лет. Мужчина родился и вырос в поселке Горка Барабинского района. В зону боевых действий боец ушел в сентябре прошлого года. Погиб военный 25 января 2023. Прощание состоялось 2 марта в Куйбышеве.

Александр Афанасьев
Фото: Администрация Куйбышевского района

Алексей Акатов погиб в зоне СВО в возрасте 24 лет. Мужчина был бойцом-добровольцем ЧВК «Вагнер». Уроженец Бердска пал смертью храбрых 11 февраля, а простились с военнослужащим 1 марта 2023.

Алексей Акатов
Фото: администрация Бердска

Алексей Махмутов погиб на СВО в возрасте 37 лет. Житель Бердска отправился в зону боевых действий осенью прошлого года. Погиб сибиряк 8 февраля 2023. Прощание с бойцом состоялось на его малой родине 4 марта.

Алексей Махмутов
Фото: администрация Бердска

Артем Лавров погиб в зоне СВО в возрасте 36 лет. На службе он оказался в декабре прошлого года. Новосибирец героически погиб 12 февраля 2023. Церемония прощания с бойцом состоялась 6 марта – прямо в День рождения военнослужащего.

Артем Лавров
Фото: zpobeda.ru, 1 MI

Алексей Зиневич погиб на СВО в возрасте 26 лет. Он был бойцом ЧВК «Вагнер». Похоронили военнослужащего в Барабинском районе 9 марта.

Алексей Зиневич
Фото: администрация Барабинского района, 1MI

Напомним, что ранее мы публиковали фотографии могил погибших бойцов на СВО из Бердска. Также смотрите список погибших военных на спецоперации в феврале 2023.

Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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