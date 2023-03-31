Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском

Как сообщает «Сибкрай», питерский коллектив «Сплин» пропал не только с афиш фестиваля «Ветер Сибири», но и с сайта организаторов. С официальных ресурсов группы также исчез и анонс выступления в Новосибирске. Теперь на всех изображениях остались только группа Три дня дождя, основатель и экс-участник Агаты Кристи Вадим Самойлов, а также Владимир Кузьмин.