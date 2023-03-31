Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как сообщает «Сибкрай», питерский коллектив «Сплин» пропал не только с афиш фестиваля «Ветер Сибири», но и с сайта организаторов. С официальных ресурсов группы также исчез и анонс выступления в Новосибирске. Теперь на всех изображениях остались только группа Три дня дождя, основатель и экс-участник Агаты Кристи Вадим Самойлов, а также Владимир Кузьмин.
Стоит отметить, что «Сплин» могли вычеркнуть из хэдлайнеров «Ветра Сибири» после гневного поста руководителя Совета Отцов Новосибирской области Сергея Майорова. В нем новосибирец призвал обратить внимание на то, что лидер группы Александр Васильев официально выразил поддержку артистам, уехавшим из страны – в частности, Андрею Макаревичу*. По мнению Сергея Майорова, музыкант может транслировать на фестивале антироссийские взгляды. На данный момент официальные причины исчезновения коллектива из анонса не называются.
Напомним, что недавно было заявлено об отмене концерта Валерия Меладзе в Новосибирске. Артист планировал выступить в трех сибирских городах.
*физическое лицо,признанное иноагентом.