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Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском

31 марта 2023, 10:51
Фото: Hakan Henriksson / wikimedia.org
Александр Васильев исчез с афиш фестиваля

Группа «Сплин» не выступит на фестивале «Ветер Сибири» под Новосибирском

С афиш рок-фестиваля «Ветер Сибири», намеченного на 11-13 августа на территории аэродрома Мочище под Новосибирском, пропала группа «Сплин». Причины пока не называются, но исчезновение коллектива из хэдлайнеров может быть связано с идеологией.

Как сообщает «Сибкрай», питерский коллектив «Сплин» пропал не только с афиш фестиваля «Ветер Сибири», но и с сайта организаторов. С официальных ресурсов группы также исчез и анонс выступления в Новосибирске. Теперь на всех изображениях остались только группа Три дня дождя, основатель и экс-участник Агаты Кристи Вадим Самойлов, а также Владимир Кузьмин. 

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Стоит отметить, что «Сплин» могли вычеркнуть из хэдлайнеров «Ветра Сибири» после гневного поста руководителя Совета Отцов Новосибирской области Сергея Майорова. В нем новосибирец призвал обратить внимание на то, что лидер группы Александр Васильев официально выразил поддержку артистам, уехавшим из страны – в частности, Андрею Макаревичу*. По мнению Сергея Майорова, музыкант может транслировать на фестивале антироссийские взгляды. На данный момент официальные причины исчезновения коллектива из анонса не называются.

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Напомним, что недавно было заявлено об отмене концерта Валерия Меладзе в Новосибирске. Артист планировал выступить в трех сибирских городах.

*физическое лицо,признанное иноагентом.

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#Новосибирск#Культура#Музыка#Фестиваль#Скандал
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