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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Разбудили соседей: две женщины застряли ночью в ванной и кричали в Новосибирске

31 марта 2023, 03:34
Две жительницы Новосибирска застряли в ванной комнате

В Новосибирске две женщины застряли ночью в ванной комнате

Спасателям пришлось выручать двух женщин, запертых в ванной комнате квартиры в Новосибирске. Подробности рассказали представители МАСС.

Ночью 31 марта соседи услышали крики из одной из квартир в доме на улице 2-я Обская. Они вызвали спасателей.

Специалисты приехали, открыли двери и обнаружили в ванной двух женщин. Оказалось, сломался замок, и они не смогли выйти.

Сибирячки отделались легким испугом. Им не потребовалась медицинская помощь.

Напомним, ранее спасатели помогли мужчине, который в одной майке забрался на дерево и не смог слезть. Его отправили в больницу.

Спасатели сняли с дерева неадекватного полуголого мужчину в Новосибирске
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#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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