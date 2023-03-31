Разбудили соседей: две женщины застряли ночью в ванной и кричали в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
Ночью 31 марта соседи услышали крики из одной из квартир в доме на улице 2-я Обская. Они вызвали спасателей.
Специалисты приехали, открыли двери и обнаружили в ванной двух женщин. Оказалось, сломался замок, и они не смогли выйти.
Сибирячки отделались легким испугом. Им не потребовалась медицинская помощь.
Напомним, ранее спасатели помогли мужчине, который в одной майке забрался на дерево и не смог слезть. Его отправили в больницу.