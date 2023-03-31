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Published Сегодня, 02:49

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Updated Сегодня, 02:51

Рухнул асфальт, мост ушел под воду: под Новосибирском талые воды размыли дорогу

31 марта 2023, 02:49
Фото: ВК/Мой район - Тогучинский
Дорогу перекрыли

В Новосибирской области талые воды затопили мост у поселка в Тогучинском районе

Талые воды размыли дорогу и затопили мост в Тогучинском районе Новосибирской области. Соответствующая информация опубликована в соцсетях.

В ВК-группе «Мой район – Тогучинский» опубликовали кадры, как непреодолимая стихия затопила мост и размыла дорогу. На видео заметно, что мощный поток талых вод у поселка Гремяченский перекрыл движение и почти водопадом стекал с обочины.

В результате затопления, часть асфальта просто не выдержала и обрушилась. На месте работали дорожники, а движение было перекрыто.

Как удалось узнать из комментариев, паводок ежегодно затапливает этот участок. Возможной причиной называют замерзшие трубы, которые не принимают и не направляют паводок. Напомним, что ранее в коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду из-за серьезного затопления домов. 

В коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду после потопа
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирская область
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