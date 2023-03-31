Как удалось узнать из комментариев, паводок ежегодно затапливает этот участок. Возможной причиной называют замерзшие трубы, которые не принимают и не направляют паводок. Напомним, что ранее в коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду из-за серьезного затопления домов.