Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:51
В ВК-группе «Мой район – Тогучинский» опубликовали кадры, как непреодолимая стихия затопила мост и размыла дорогу. На видео заметно, что мощный поток талых вод у поселка Гремяченский перекрыл движение и почти водопадом стекал с обочины.
В результате затопления, часть асфальта просто не выдержала и обрушилась. На месте работали дорожники, а движение было перекрыто.
Как удалось узнать из комментариев, паводок ежегодно затапливает этот участок. Возможной причиной называют замерзшие трубы, которые не принимают и не направляют паводок. Напомним, что ранее в коттеджном поселке под Новосибирском отключили питьевую воду из-за серьезного затопления домов.