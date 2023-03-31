Шоколадная фабрика «Новосибирская» подняла прибыль в 13 раз за 2022 год

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Согласно отчету, выручка увеличилась до 1,8 млрд рублей с 1,7 млрд. Чистая прибыль составила 142,6 млн рублей, что на 1239% больше того, что заработала кондитерская фабрика год назад (против 10,6 млн).
Также компания смогла продать зефир и конфеты собственного производства по всей стране на 1,47 млрд рублей. А прибыль от продажи сторонней продукции составила 348,8 млн.
«В 2022 году в стране нарушилась логистика поставок сырья и оборудования из-за рубежа. Выросли цены у поставщиков. Однако эти факторы не оказали существенного влияния на показатели прибыли холдинга», - говорится в отчете холдинга «Объединенные кондитеры».
Отметим, ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» начала работу в Новосибирске 1 сентября 1992 года. Она занимается производством шоколада, конфет, зефира.
Ранее корреспондент Atas.info побывал на шоколадной фабрике и узнал, как делают легендарные сладости. Также стало известно, какую зарплату там получают сотрудники.