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Шоколадная фабрика «Новосибирская» подняла прибыль в 13 раз за 2022 год

31 марта 2023, 09:44
Фото: atas.info
Как увеличилась прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская»
Чистая прибыль шоколадной фабрики «Новосибирская» увеличилась в 13 раз в 2022 году. Об этом говорится в отчете, который обнародовал холдинг.

Согласно отчету, выручка увеличилась до 1,8 млрд рублей с 1,7 млрд. Чистая прибыль составила 142,6 млн рублей, что на 1239% больше того, что заработала кондитерская фабрика год назад (против 10,6 млн).

Также компания смогла продать зефир и конфеты собственного производства по всей стране на 1,47 млрд рублей. А прибыль от продажи сторонней продукции составила 348,8 млн.

«В 2022 году в стране нарушилась логистика поставок сырья и оборудования из-за рубежа. Выросли цены у поставщиков. Однако эти факторы не оказали существенного влияния на показатели прибыли холдинга», - говорится в отчете холдинга «Объединенные кондитеры».

Отметим, ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» начала работу в Новосибирске 1 сентября 1992 года. Она занимается производством шоколада, конфет, зефира.

Ранее корреспондент Atas.info побывал на шоколадной фабрике и узнал, как делают легендарные сладости. Также стало известно, какую зарплату там получают сотрудники.

Как делают зефир и конфеты: что творится на шоколадной фабрике в Новосибирске
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#Алина Шефер#Шоколадная фабрика#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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