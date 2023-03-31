Сибирский «Маресьев»: оставшийся без ног боец хочет вернуться на СВО на протезах

Новосибирец, видимо, хочет повторить судьбу легендарного летчика СССР Алексея Маресьева, которому ампутировали обе ноги после боя с немцами в небе над Новгородской областью в 1942 году. Когда они подбили его самолет Як-1, Алексей разбился в лесу, но чудом выжил. Раздробило обе ступни, пришлось учиться ходить заново уже на протезах. Он начал упорно тренироваться и в итоге вернулся на службу. После ранения даже сбил 7 вражеских самолетов.