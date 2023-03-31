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Сибирский «Маресьев»: оставшийся без ног боец хочет вернуться на СВО на протезах

31 марта 2023, 05:49
Фото: 1MI
Новосибирец потерял ноги в СВО и хочет вернуться обратно на протезах

Потерявший ноги боец из Новосибирска хочет с протезами вернуться в зону СВО

Военный из Новосибирска, потерявший в зоне СВО ноги, подобно легендарному советскому летчику Алексею Маресьеву мечтает вернуться в строй. Историю настоящего проявления мужества рассказала глава Минсоцразвития региона Елена Бахарева.

Мужчина потерял обе ноги в ходе спецоперации и не сдался. Он желает восстановить здоровье, научиться ходить на протезах и вернуться в зону боевых действий. Сибиряка активно поддерживают в этих стремлениях его друзья.

«Сейчас солдату сделали протезирование. Он получил инвалидность. Но несмотря на это, он твердо уверен, что сейчас поменяет протезы на более высокотехнологичные и вернется на спецоперацию. Его мужеством и уверенностью невозможно не восхищаться», - отметила Бахарева на пресс-конференции в «Интерфаксе» 31 марта.

Новосибирец, видимо, хочет повторить судьбу легендарного летчика СССР Алексея Маресьева, которому ампутировали обе ноги после боя с немцами в небе над Новгородской областью в 1942 году. Когда они подбили его самолет Як-1, Алексей разбился в лесу, но чудом выжил. Раздробило обе ступни, пришлось учиться ходить заново уже на протезах. Он начал упорно тренироваться и в итоге вернулся на службу. После ранения даже сбил 7 вражеских самолетов.

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