Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Умный район «СмартСити» - это огромная площадка под Академгородком Советского района. Территория располагается между новосибирским научным центром и Нижней Ельцовкой. Министр Колмаков обозначил примерные сроки начала подготовки инженерной инфраструктуры для масштабного проекта – это либо в 2024 году, либо в 2025 году.
«Это перспективная площадка для застройки, она очень нужна и для развития научного городка Новосибирской области, но она тоже не обеспечена никакими коммуникациями, ни дорогами, поэтому будем потихоньку ее осваивать до 2030 года», — сказал министр строительства.
Уже есть мастер-план территории, на нем размещены социальные объекты, жилье и научная инфраструктура. Именно по этой схеме начнется освоение данной территории.
Что касается объемов строительства жилья, то площадка под это гораздо больше микрорайона «Клюквенный» — одного из самых масштабных проектов под застройку на севере Новосибирска в настоящий момент. На вопрос, сколько жилых помещений может разместиться в комплексе, в котором заинтересован научно-производственный комплекс Академгородка [«СмартСити»], и какие инвестиции потребуются, Колмаков ответил так:
«Площадка большая, намного больше, чем „Клюквенный“, соответственно в 2 раза как минимум нужно [больше инвестиций] на обеспечение инженерной инфраструктуры. Больше 10 млрд. рублей это точно. Детально никто еще не считал арифметику этой площадки. Жилья там будет больше — от 1 млн. до 1.5 млн кв. м. Площадка очень большая, ее можно расширять. Она перспективная. Развивать ее будем этапами», — отметил министр.
Ранее говорилось, что строительство «СмартСити-Новосибирск» планируют завершить к 2035 году. Реализацию проекта разделят на два этапа. Первый этап в границах Новосибирска — до 2025 года. Второй — до 2035 года.
Отметим, что жители Академгородка часто выступают против сноса леса под строительство. Напомним, что также министр строительства рассказал о строительстве первого небоскреба в Новосибирске.