Что касается объемов строительства жилья, то площадка под это гораздо больше микрорайона «Клюквенный» — одного из самых масштабных проектов под застройку на севере Новосибирска в настоящий момент. На вопрос, сколько жилых помещений может разместиться в комплексе, в котором заинтересован научно-производственный комплекс Академгородка [«СмартСити»], и какие инвестиции потребуются, Колмаков ответил так: