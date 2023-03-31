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«Смарт-Сити» больше «Клюквенного»: 1,5 млн. кв. метров жилья построят у Академгородка

31 марта 2023, 09:28
Фото: geofondnso.ru
Площадь "Смарт-Сити" гораздо больше "Клюквенного", сообщил министр строительства
Названа дата начала развития территории умного микрорайона «СмартСити-Новосибирск», а также огромная площадь жилья, которое возведут между Нижней Ельцовкой и Академгородком. Об этом сообщил министр строительства региона на пресс-конференции в ТАСС Алексей Колмаков.

Умный район «СмартСити» - это огромная площадка под Академгородком Советского района. Территория располагается между новосибирским научным центром и Нижней Ельцовкой. Министр Колмаков обозначил примерные сроки начала подготовки инженерной инфраструктуры для масштабного проекта – это либо в 2024 году, либо в 2025 году.

«Это перспективная площадка для застройки, она очень нужна и для развития научного городка Новосибирской области, но она тоже не обеспечена никакими коммуникациями, ни дорогами, поэтому будем потихоньку ее осваивать до 2030 года», — сказал министр строительства.

Уже есть мастер-план территории, на нем размещены социальные объекты, жилье и научная инфраструктура. Именно по этой схеме начнется освоение данной территории.

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Что касается объемов строительства жилья, то площадка под это гораздо больше микрорайона «Клюквенный» — одного из самых масштабных проектов под застройку на севере Новосибирска в настоящий момент. На вопрос, сколько жилых помещений может разместиться в комплексе, в котором заинтересован научно-производственный комплекс Академгородка [«СмартСити»], и какие инвестиции потребуются, Колмаков ответил так:

«Площадка большая, намного больше, чем „Клюквенный“, соответственно в 2 раза как минимум нужно [больше инвестиций] на обеспечение инженерной инфраструктуры. Больше 10 млрд. рублей это точно. Детально никто еще не считал арифметику этой площадки. Жилья там будет больше — от 1 млн. до 1.5 млн кв. м. Площадка очень большая, ее можно расширять. Она перспективная. Развивать ее будем этапами», — отметил министр.

Ранее говорилось, что строительство «СмартСити-Новосибирск» планируют завершить к 2035 году. Реализацию проекта разделят на два этапа. Первый этап в границах Новосибирска — до 2025 года. Второй — до 2035 года.

Отметим, что жители Академгородка часто выступают против сноса леса под строительство. Напомним, что также министр строительства рассказал о строительстве первого небоскреба в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Строительство#Академгородок#Смарт Сити#Общество#Город#Новосибирск#Министр#Алексей Колмаков
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