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Published Сегодня, 01:43

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Updated Сегодня, 02:13

Свадьба невесты из Новосибирска победила в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

31 марта 2023, 01:43
Фото: шоу " Четыре свадьбы", телеканал "Пятница!"
Влюбленные познакомились в Новосибирске
Анастасия и Виталий из Новосибирска сыграли свою свадьбу на глазах у тысячи телезрителей в шоу «Четыре свадьбы». Молодая пара стала победителем выпуска.

Невесте Анастасии 31 год, а ее жениху Виталию – 25 лет. Влюбленные живут в Новосибирске. Пара приняла решение сняться в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Выпуск показали 30 марта 2023.

Знакомство молодых прошло на дне рождении родственника. Между ними вспыхнула страсть, и они начали встречаться. Заблаговременно в шоу они расписались, поэтому церемонию бракосочетания телезрителям не показали.

Фото: шоу " Четыре свадьбы", телеканал "Пятница!"

Свадьба у Анастасии была в стиле «Квартирник». Торжество проходило за городом, а место проведения напоминало русскую избу. Выбор площадки понравился не всем – якобы не подходил под стилистику. Хотя на полу был ковер, а развлекала гостей музыкальная группа. Бюджет свадьбы – 400 тысяч рублей, стиль – вечеринка. Фишка – квартирник с кавер-группой.

Задумка в шоу в том, чтобы четыре невесты из разных городов оценивали свадьбы друг друга. Свадьба Анастасии была второй по счету. Сибирячка победила в конкурсе, заняв 1 место и набрав 74 балла. Муж и жена выиграли путешествие. Поедут возлюбленные на Шри-Ланку. Также ранее участницей шоу стала жительница Новосибирской области. Читайте, как прошла сельская свадьба. 

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#Эмилия Губарева#Шоу#Свадьба#Общество#Город#Новосибирск
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