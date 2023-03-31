Свадьба невесты из Новосибирска победила в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

Свадьба у Анастасии была в стиле «Квартирник». Торжество проходило за городом, а место проведения напоминало русскую избу. Выбор площадки понравился не всем – якобы не подходил под стилистику. Хотя на полу был ковер, а развлекала гостей музыкальная группа. Бюджет свадьбы – 400 тысяч рублей, стиль – вечеринка. Фишка – квартирник с кавер-группой.