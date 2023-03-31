Свадьба невесты из Новосибирска победила в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
Невесте Анастасии 31 год, а ее жениху Виталию – 25 лет. Влюбленные живут в Новосибирске. Пара приняла решение сняться в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Выпуск показали 30 марта 2023.
Знакомство молодых прошло на дне рождении родственника. Между ними вспыхнула страсть, и они начали встречаться. Заблаговременно в шоу они расписались, поэтому церемонию бракосочетания телезрителям не показали.
Свадьба у Анастасии была в стиле «Квартирник». Торжество проходило за городом, а место проведения напоминало русскую избу. Выбор площадки понравился не всем – якобы не подходил под стилистику. Хотя на полу был ковер, а развлекала гостей музыкальная группа. Бюджет свадьбы – 400 тысяч рублей, стиль – вечеринка. Фишка – квартирник с кавер-группой.
Задумка в шоу в том, чтобы четыре невесты из разных городов оценивали свадьбы друг друга. Свадьба Анастасии была второй по счету. Сибирячка победила в конкурсе, заняв 1 место и набрав 74 балла. Муж и жена выиграли путешествие. Поедут возлюбленные на Шри-Ланку. Также ранее участницей шоу стала жительница Новосибирской области. Читайте, как прошла сельская свадьба.