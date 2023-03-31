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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Искитимском районе злобный клещ укусил непривитого ребенка

31 марта 2023, 05:30
Фото: 1MI
Заражения энцефалитом удалось избежать
В Новосибирской области зарегистрирован первый случай обращения из-за укуса клеща в 2023 году. Жертвой насекомого стал несовершеннолетний. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«27 марта клещ укусил мальчика. Ребенок не был привит от клещевого энцефалита», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в частном доме на территории Искитимского района. После укуса родители несовершеннолетнего сразу же обратились в больницу. К счастью, кровосос не является переносчиком энцефалита. Привьют ли ребенка во избежание новых случаев присасывания насекомого, пока неизвестно.

В Новосибирской области с наступлением весны начали просыпаться клещи. Первыми жертвами опасных насекомых стали жители Куйбышевского района.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещей в марте
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#Новосибирская область#Происшествия#Дети#Насекомые#Клещ#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор
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