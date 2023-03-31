В Искитимском районе злобный клещ укусил непривитого ребенка

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
«27 марта клещ укусил мальчика. Ребенок не был привит от клещевого энцефалита», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в частном доме на территории Искитимского района. После укуса родители несовершеннолетнего сразу же обратились в больницу. К счастью, кровосос не является переносчиком энцефалита. Привьют ли ребенка во избежание новых случаев присасывания насекомого, пока неизвестно.
В Новосибирской области с наступлением весны начали просыпаться клещи. Первыми жертвами опасных насекомых стали жители Куйбышевского района.