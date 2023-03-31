В Искитимском районе злобный клещ укусил непривитого ребенка

Инцидент произошел в частном доме на территории Искитимского района. После укуса родители несовершеннолетнего сразу же обратились в больницу. К счастью, кровосос не является переносчиком энцефалита. Привьют ли ребенка во избежание новых случаев присасывания насекомого, пока неизвестно.