В Новосибирске 160 дольщиков Плющихинского обратились к президенту Путину

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Как пишет Сиб.фм, обращение новосибирцы опубликовали на сайте onlinepetition.ru несколько дней назад. Его подписали участники долевого строительства ГК «Дискус».
Автор рассказал, что 7 многоэтажек должны были сдать 5 лет назад. Некоторые здания даже еще не начинали возводить.
По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, за несколькими объектам ведется контроль. Участок оказался проблемным - часть домов стоят в овраге и нужно было дольше проверять грунт.
Сдать квартиры планируют в четвертом квартале 2023 года.