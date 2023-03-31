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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В Новосибирске 160 дольщиков Плющихинского обратились к президенту Путину

31 марта 2023, 04:19
Фото: 1MI
Дольщики из Новосибирска пожаловались президенту Путину
Дольщики из Новосибирска написали петицию президенту Владимиру Путину из-за задержки сдачи квартир в домах на Плющихинском жилмассиве. Здания строят уже более 5 лет.

Как пишет Сиб.фм, обращение новосибирцы опубликовали на сайте onlinepetition.ru несколько дней назад. Его подписали участники долевого строительства ГК «Дискус».

Автор рассказал, что 7 многоэтажек должны были сдать 5 лет назад. Некоторые здания даже еще не начинали возводить.

По словам и.о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, за несколькими объектам ведется контроль. Участок оказался проблемным - часть домов стоят в овраге и нужно было дольше проверять грунт.

Сдать квартиры планируют в четвертом квартале 2023 года.

#Алина Шефер#Владимир Путин#Дольщики#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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