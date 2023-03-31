В Новосибирске 47-летний бомж из Томска напал на таксистку

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
63-летняя таксистка рассказала, что отвезла незнакомого мужчину в Железнодорожный район за 250 рублей. Оплатить проезд он должен был по приезде, но вместо этого он схватил ее и начал требовать смартфон и деньги.
Женщина не растерялась – закричала. Ее услышали прохожие и вызвали полицию.
Хулиган успел убежать, но его все равно нашли. Он прятался во дворах недалеко от места инцидента. Так, как оказалось, он жил.
«Мужчине 47 лет. Он приехал из Томска и не имел постоянного места жительства. Сибиряк признался, что успел украсть 1800 рублей у водителя. Деньги вернул», - уточнила пресс-секретарь ведомства Анастасия.
В отношении томича возбудили уголовное дело о грабеже. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.