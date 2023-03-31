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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Новосибирске 47-летний бомж из Томска напал на таксистку

31 марта 2023, 03:04
Фото: 1MI
Бездомный томич ограбил водителя такси в Новосибирске
Бездомный уроженец Томска ограбил водителя такси в Новосибирске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

63-летняя таксистка рассказала, что отвезла незнакомого мужчину в Железнодорожный район за 250 рублей. Оплатить проезд он должен был по приезде, но вместо этого он схватил ее и начал требовать смартфон и деньги.

Женщина не растерялась – закричала. Ее услышали прохожие и вызвали полицию.

Хулиган успел убежать, но его все равно нашли. Он прятался во дворах недалеко от места инцидента. Так, как оказалось, он жил.

«Мужчине 47 лет. Он приехал из Томска и не имел постоянного места жительства. Сибиряк признался, что успел украсть 1800 рублей у водителя. Деньги вернул», - уточнила пресс-секретарь ведомства Анастасия.

В отношении томича возбудили уголовное дело о грабеже. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

#Алина Шефер#Грабеж#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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