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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году

31 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
В Новосибирске появится живописный затапливаемый парк
Первый в стране затапливаемый парк появится в Новосибирске. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.

Зеленую зону планируют обустроить на берегах реки Каменки в Дзержинском районе. Подрядчик выполнит работы за 299 млн рублей в 2023 году.

«Это уникальный проект, который в России еще не реализовывали. Парк «Каменка» займет участок в 18 га. Мы ожидаем, что река будет протекать в открытом русле, делая живописную излучину», - сказала Терешкова.

В сезон паводка реку Каменку не будут ограждать. Она будет затапливать парк, и сибиряки смогут наслаждаться видами со смотровых площадок и мостиков.

На территории разместят беседки, детские тренажеры, лавочки и настилы для пикника. Это будет самое живописное место в Новосибирске.


#Парк#Река#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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