В Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Зеленую зону планируют обустроить на берегах реки Каменки в Дзержинском районе. Подрядчик выполнит работы за 299 млн рублей в 2023 году.
«Это уникальный проект, который в России еще не реализовывали. Парк «Каменка» займет участок в 18 га. Мы ожидаем, что река будет протекать в открытом русле, делая живописную излучину», - сказала Терешкова.
В сезон паводка реку Каменку не будут ограждать. Она будет затапливать парк, и сибиряки смогут наслаждаться видами со смотровых площадок и мостиков.
На территории разместят беседки, детские тренажеры, лавочки и настилы для пикника. Это будет самое живописное место в Новосибирске.