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Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

В Новосибирске синоптик Кичанова назвала дату возвращения тепла

31 марта 2023, 02:47
Фото: 1MI
Когда вернутся тепло в Новосибирск
Морозные дни задержатся в Новосибирске еще на несколько дней. Но скоро им на смену придут плюсовые температуры, которые установятся окончательно.

Как рассказала в беседе с «АиФ-Новосибирск»‎ начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, до конца марта в регион продолжат поступать холодные воздушные массы с Карского моря. В среднем столбики термометра будут отпускаться до -12 градусов ночью.

Апрель начнется с -14°C ночью и +3 днем. Морозный циклон отступит и по ощущениям в городе будет тепло. Ветер при этом разгонится до 4-9 метров в секунду.

Уже 3 и 4 апреля в Новосибирске ожидается резкое потепление до +10°C по Цельсию. Теплеть начнет с каждым днем.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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