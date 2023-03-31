В Новосибирске синоптик Кичанова назвала дату возвращения тепла

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Как рассказала в беседе с «АиФ-Новосибирск» начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, до конца марта в регион продолжат поступать холодные воздушные массы с Карского моря. В среднем столбики термометра будут отпускаться до -12 градусов ночью.
Апрель начнется с -14°C ночью и +3 днем. Морозный циклон отступит и по ощущениям в городе будет тепло. Ветер при этом разгонится до 4-9 метров в секунду.
Уже 3 и 4 апреля в Новосибирске ожидается резкое потепление до +10°C по Цельсию. Теплеть начнет с каждым днем.