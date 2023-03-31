В Новосибирске Союз отцов требует отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале

Напомним, что рок-фестиваль должен состояться в Новосибирске на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Главными артистами заявлены группа «Сплин», Владимир Кузьмин, Три дня дождя, а также МУККА, Кис-кис и другие. Читайте также о том, как в Новосибирске хотели отменить концерт Филиппа Киркорова.