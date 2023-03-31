В Новосибирске Союз отцов требует отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
По словам главы Союза отцов Сергея Майорова, допускать до сцены лидера «Сплина» Александра Васильева – нельзя. Причиной тому стала антироссийская позиция.
«Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?» — спрашивает общественник.
Также Майоров отмечает, что в условиях спецоперации важно жёстче реагировать на высказывания людей, которые негативно отзываются о Родине.
Напомним, что рок-фестиваль должен состояться в Новосибирске на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Главными артистами заявлены группа «Сплин», Владимир Кузьмин, Три дня дождя, а также МУККА, Кис-кис и другие. Читайте также о том, как в Новосибирске хотели отменить концерт Филиппа Киркорова.