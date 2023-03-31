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Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

В Новосибирске Союз отцов требует отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале

31 марта 2023, 01:28
Фото: Союз отцов Новосибирской области
Музыканты должны выступить на сцене рок-фестиваля
Концерт группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске просит отменить Союз отцов, требование опубликовано в официальной ВК-группе организации.

По словам главы Союза отцов Сергея Майорова, допускать до сцены лидера «Сплина» Александра Васильева – нельзя. Причиной тому стала антироссийская позиция.

«Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?» — спрашивает общественник.

Также Майоров отмечает, что в условиях спецоперации важно жёстче реагировать на высказывания людей, которые негативно отзываются о Родине.

Напомним, что рок-фестиваль должен состояться в Новосибирске на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. Главными артистами заявлены группа «Сплин», Владимир Кузьмин, Три дня дождя, а также МУККА, Кис-кис и другие. Читайте также о том, как в Новосибирске хотели отменить концерт Филиппа Киркорова. 

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#Эмилия Губарева#Концерт#Отмена концерта#Мочище#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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