В Новосибирске у гимназии № 7 появится дополнительный корпус для начального звена

Posted Сегодня, 04:40
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В 2023 году начался ремонт здания по ул. Зорге, 44/1, где располагается МКДОУ «Детский сад № 195 «Журавлик». В прошлом году было принято решение объединить МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» (ул. Зорге, 42а) вместе с детсадом. Таким образом, в школе увеличится количество мест для учеников.
Это второй по счету проект, который переоборудуют под школьные места. Часть детского сада № 195 ранее использовалась коммерческой организацией. Благодаря отремонтированному помещению (внутри также проведут перепланировку, замену систем электро- и теплоснабжения, ремонт кровли), шесть начальных классов начнут занятия с 1 сентября 2023.
После капитального ремонта на втором этаже здания появятся пять классных комнат, ещё один класс и помещение для групповых занятий будут оборудованы на первом этаже. Кроме того, здесь сохранится дошкольный уровень образования: в составе шести групп продолжит функционировать детский сад для 175 воспитанников. На ремонт и оборудование помещений выделено около 40 млн рублей. Все работы планируют завершить во второй декаде августа, в том числе благоустройство прилегающей территории.