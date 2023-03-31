В Новосибирске у гимназии № 7 появится дополнительный корпус для начального звена

После капитального ремонта на втором этаже здания появятся пять классных комнат, ещё один класс и помещение для групповых занятий будут оборудованы на первом этаже. Кроме того, здесь сохранится дошкольный уровень образования: в составе шести групп продолжит функционировать детский сад для 175 воспитанников. На ремонт и оборудование помещений выделено около 40 млн рублей. Все работы планируют завершить во второй декаде августа, в том числе благоустройство прилегающей территории.