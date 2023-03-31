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В Новосибирске у гимназии № 7 появится дополнительный корпус для начального звена

31 марта 2023, 04:40
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
После капремонта в здании смогут учиться начальные классы
Детский сад № 195 и гимназию № 7 в Кировском районе Новосибирска объединят – к 1 сентября у первоклашек появится новый корпус на 150 мест. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ.

В 2023 году начался ремонт здания по ул. Зорге, 44/1, где располагается МКДОУ «Детский сад № 195 «Журавлик». В прошлом году было принято решение объединить МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» (ул. Зорге, 42а) вместе с детсадом. Таким образом, в школе увеличится количество мест для учеников.

Это второй по счету проект, который переоборудуют под школьные места. Часть детского сада № 195 ранее использовалась коммерческой организацией. Благодаря отремонтированному помещению (внутри также проведут перепланировку, замену систем электро- и теплоснабжения, ремонт кровли), шесть начальных классов начнут занятия с 1 сентября 2023.

После капитального ремонта на втором этаже здания появятся пять классных комнат, ещё один класс и помещение для групповых занятий будут оборудованы на первом этаже. Кроме того, здесь сохранится дошкольный уровень образования: в составе шести групп продолжит функционировать детский сад для 175 воспитанников. На ремонт и оборудование помещений выделено около 40 млн рублей. Все работы планируют завершить во второй декаде августа, в том числе благоустройство прилегающей территории.

Мэр Анатолий Локоть встретился с новосибирскими школьниками
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#Эмилия Губарева#Школа#Ремонт#Капитальный ремонт#Общество#Город#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Новосибирск
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