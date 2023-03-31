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Updated Сегодня, 07:49

В Новосибирской области заработал номер 117

31 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI
Для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, заработал единый федеральный номер – 117.

Позвонив по телефону, можно получить информацию о порядке поступления на военную службу, перечне необходимых документов, положенном денежном довольствие военнослужащего по контракту, а также – какие выплаты положены при подписании контракта, социальные льготы и гарантии.
 
«Звонок на короткий номер 117 – удобен, телефон легко запоминается. Операторы линии прошли необходимую подготовку. Задача регионом была оперативно решена с опорой на успешный опыт запуска единого номера других горячих линий», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. 
 
Заявку на военную службу можно оформить и на портале Госуслуг. Кроме этого, получить исчерпывающую информацию по поступлению на военную службу по контракту можно на сайте Объясняем.рф.
 
Также жители могут обратиться в Военный комиссариат по месту жительства. Адреса представлены на портале Правительства НСО.

#Полина Симакова#Новосибирская область#Армия#Общество
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