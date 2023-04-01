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Updated Сегодня, 15:40

Депутату Каверзиной присудили премию Георгиевича за ремонт туалета

1 апреля 2023, 15:21
Фото: Страница Вконтакте Светланы Каверзиной
Светлана Каверзина рассказала о премии за ремонт туалета на остановке ОРМЗ.

Депутату Светлане Каверзиной выдадут премию в Санкт-Петербурге за ремонт туалета

О том, что ей присудили премию за ремонт деревянного туалета на конечной остановке рассказала на своей странице Вконтакте депутат Светлана Каверзина. В том же посте парламентарий открыла сбор денег на поездку на вручение премии. Люди желают ей хорошей поездки и предлагают собрать 30, а не 20 тысяч.

«В Питере мне решили присудить междисциплинарную премию „С Благодарностью от Человечества!“ за реконструкцию туалета для шоферов». Учредители премии — простые пенсионеры и художники» — рассказала на своей странице Вконтакте депутат Светлана Каверзина.

Интересно, что пост о шутливой премии Georgievich Award появился на странице Светланы Каверзиной 1 апреля, но как уверяет парламентарий, это не шутка. Сразу после сообщения о награждении Светлана пишет, что не вытянет поездку в Петербург по финансам и предлагает собрать на это 20 тысяч рублей, тем более, что скоро день рождения и надо ехать.

Комментаторы поддержали депутата и предлагают увеличить сумму и собрать 30 тысяч рублей. Интересно, если пост окажется действительно первоапрельской шуткой.

Но туалет депутат действительно отремонтировала — история с деревянным туалетом на конечной остановке ОРМЗ стала чуть ли не международной.

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В декабре прошлого года Атас.Инфо писал о том, что пост про деревянный туалет завирусился в социальных сетях. Светлана Каверзина отчиталась о ремонте туалета для водителей и пассажиров на конечной остановке маршрута №23 — туалетом наконец-то стало возможно пользоваться, так как на него поставили деревянную дверь.

«Без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях» - писала тогда Светлана Каверзина в своих соцсетях. Вряд ли она предполагала, что пост о ремонте туалета попадет не только в российские, но и в зарубежные блоги.

#Туалет#Депутат#Премия#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Светлана Каверзина
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