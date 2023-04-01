Интересно, что пост о шутливой премии Georgievich Award появился на странице Светланы Каверзиной 1 апреля, но как уверяет парламентарий, это не шутка. Сразу после сообщения о награждении Светлана пишет, что не вытянет поездку в Петербург по финансам и предлагает собрать на это 20 тысяч рублей, тем более, что скоро день рождения и надо ехать.