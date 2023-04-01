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С начала 2023 года семьи с детьми получают единое пособие от СФР. По этой причине произошли изменения в графике выплат.
Так у Социального фонда России есть единый день отправки денег родителям на банковские карты и в почтовые отделения – это 3 число каждого месяца. В апреле оно выпадает на понедельник, значит и ждать пособия нужно в этот день.
Если 3 число выпадает на выходной, выплаты приходят на 1-2 дня раньше. Они могут задержаться примерно на такой же срок.
В почтовое отделение деньги приходят с 3 по 25 апреля. Главное правило – пособия не должны поступить позднее.
Выплаты начисляют родителям, воспитывающим детей возрастных категорий от 1,5 до 17 лет.
- Малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет;
- Дети военных, чернобыльцев;
- Беременные, вставшие на учет на раннем сроке;
- Дети до 3 лет;
- Дети от 3 до 7 лет.
Также на пособия от СФР могут рассчитывать родители, ухаживающие за ребёнком до 1,5 лет. Только работающим придут деньги 7-8 апреля, а неработающим 3 апреля.
Ежемесячная выплата из материнского капитала поступает 5 числа каждого месяца.