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График выплаты всех детских пособий в апреле 2023 года

1 апреля 2023, 00:54
Фото: 1MI
Пособия на детей от 1,5 до 17 лет начнут поступать семьям в апреле 2023 года по измененному графику. Рассказываем, когда ждать деньги.

С начала 2023 года семьи с детьми получают единое пособие от СФР. По этой причине произошли изменения в графике выплат.

Когда придут пособия в апреле 2023 – график, даты:

Так у Социального фонда России есть единый день отправки денег родителям на банковские карты и в почтовые отделения – это 3 число каждого месяца. В апреле оно выпадает на понедельник, значит и ждать пособия нужно в этот день.

Если 3 число выпадает на выходной, выплаты приходят на 1-2 дня раньше. Они могут задержаться примерно на такой же срок.

В почтовое отделение деньги приходят с 3 по 25 апреля. Главное правило – пособия не должны поступить позднее.

Кто получит детские пособия в апреле 2023:

Выплаты начисляют родителям, воспитывающим детей возрастных категорий от 1,5 до 17 лет.

- Малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет;

- Дети военных, чернобыльцев;

- Беременные, вставшие на учет на раннем сроке;

- Дети до 3 лет;

- Дети от 3 до 7 лет.

Также на пособия от СФР могут рассчитывать родители, ухаживающие за ребёнком до 1,5 лет. Только работающим придут деньги 7-8 апреля, а неработающим 3 апреля.

Ежемесячная выплата из материнского капитала поступает 5 числа каждого месяца.

#Алина Шефер#Дети#Пособия#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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