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Комбат специального батальона "Вега" Панферов рассказал о ранениях и службе

1 апреля 2023, 04:01
Фото: Страница Вконтакте Андрея Панферова
Андрей Панферов возглавил элитный батальон "Вега", который был набран в конце 2022 года.
Потерь среди бойцов батальона "Вега" нет, но есть раненые, сообщил командир батальона Андрей Панферов.
«Есть раненые, но, слава богу, тяжелых ранений нет. Они находятся на лечении. Условия трудные. Выпал снег еще тут, грязища опять. Условия, если говорить по-настоящему, — фронтовые», – рассказал Андрей Панфёров в интервью «МК в Новосибирске» 31 марта.

Командир батальона сообщил, что отряд не участвовал в контактных боях, контузии и осколочные ранения получены при разрывах снарядов. Элитный добровольческий батальон "Вега" начал набор в октябре 2022 года, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов возглавил батальон. В декабре 2022 года после подготовки бойцы отправились в зону СВО.

Андрей Панферов прокомментировал видео, появившееся недавно в сети, где за кадром слышно его голос и он координирует наводку российской артиллерии на расположение противника. По словам Панферова, видео снято летальным аппаратом, ведущим съемку боя и непрерывную разведку, аналогичные способы слежения использует и противник, отметил командир.

Командир батальона «Вега» Панферов: «К русским в зоне СВО относятся сердечно»
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По словам командира Панферова в зоне СВО российские военные часто встречают сердечное отношение.

#Участник СВО#Военные#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Панферов#Батальон "Вега"
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