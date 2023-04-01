Командир батальона сообщил, что отряд не участвовал в контактных боях, контузии и осколочные ранения получены при разрывах снарядов. Элитный добровольческий батальон "Вега" начал набор в октябре 2022 года, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов возглавил батальон. В декабре 2022 года после подготовки бойцы отправились в зону СВО.