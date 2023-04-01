Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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«Есть раненые, но, слава богу, тяжелых ранений нет. Они находятся на лечении. Условия трудные. Выпал снег еще тут, грязища опять. Условия, если говорить по-настоящему, — фронтовые», – рассказал Андрей Панфёров в интервью «МК в Новосибирске» 31 марта.
Командир батальона сообщил, что отряд не участвовал в контактных боях, контузии и осколочные ранения получены при разрывах снарядов. Элитный добровольческий батальон "Вега" начал набор в октябре 2022 года, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов возглавил батальон. В декабре 2022 года после подготовки бойцы отправились в зону СВО.
Андрей Панферов прокомментировал видео, появившееся недавно в сети, где за кадром слышно его голос и он координирует наводку российской артиллерии на расположение противника. По словам Панферова, видео снято летальным аппаратом, ведущим съемку боя и непрерывную разведку, аналогичные способы слежения использует и противник, отметил командир.
По словам командира Панферова в зоне СВО российские военные часто встречают сердечное отношение.