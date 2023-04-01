7.12.2016 Роман был призван на службу в ВС РФ в город Псков. По окончании службы он подписал контракт. Роман погиб 18 марта 2023 года на территории проведения СВО, за месяц до этого ему было присвоено звание младшего лейтенанта. У Романа Никитенко остались дена и двое детей. Церемония прощания прошла в городе, где служил Роман - в Пскове.