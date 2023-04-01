atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

На Украине погиб младший лейтенант Роман Никитенко из Новосибирской области

1 апреля 2023, 12:49
Фото: Коченевские вести
Роман Никитенко погиб в зоне СВО

Погиб 25-летний младший лейтенант Роман Никитенко из Коченево

Стало известно о гибели младшего лейтенанта Романа Никитенко. Роман участвовал в Специальной военной операции, 18 февраля 2023 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта.

30 марта прошло прощание с погибшим в зоне проведения СВО младшим лейтенантом Романом Никитенко. Роман учился в Коченевской школе №2, закончил в 2013 году 9 классов. Затем поступил учиться в новосибирское профтехучилище №50. 

7.12.2016 Роман был призван на службу в ВС РФ в город Псков. По окончании службы он подписал контракт. Роман погиб 18 марта 2023 года на территории проведения СВО, за месяц до этого ему было присвоено звание младшего лейтенанта. У Романа Никитенко остались дена и двое детей. Церемония прощания прошла в городе, где служил Роман - в Пскове.

Электромонтер из Черепаново Алексей Батенев погиб в зоне СВО за день до 36-летия
Узнать подробнее

Ранее Атас.Инфо писал о погибшем за день до своего рождения Алексее Батеневе.

#Участник СВО#Погиб#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске
31 марта 08:24
Сибирский «Маресьев»: оставшийся без ног боец хочет вернуться на СВО на протезах
31 марта 05:49
Комбат специального батальона "Вега" Панферов рассказал о ранениях и службе
Сегодня, 04:01
Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском
31 марта 10:51
В Новосибирске откроют первый в России затапливаемый парк в 2023 году
31 марта 07:56
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на Ордынской трассе
Сегодня, 05:42