Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
30 марта прошло прощание с погибшим в зоне проведения СВО младшим лейтенантом Романом Никитенко. Роман учился в Коченевской школе №2, закончил в 2013 году 9 классов. Затем поступил учиться в новосибирское профтехучилище №50.
7.12.2016 Роман был призван на службу в ВС РФ в город Псков. По окончании службы он подписал контракт. Роман погиб 18 марта 2023 года на территории проведения СВО, за месяц до этого ему было присвоено звание младшего лейтенанта. У Романа Никитенко остались дена и двое детей. Церемония прощания прошла в городе, где служил Роман - в Пскове.
Ранее Атас.Инфо писал о погибшем за день до своего рождения Алексее Батеневе.