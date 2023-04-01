Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Узнать все подробности службы по контракту для жителей Новосибирской области можно по телефонному номеру 117. Номер федеральный, операторы прошли специальную подготовку, готовы ответить на все вопросы желающих поступить на службу по контракту. По номеру 117 расскажут про необходимые условия, возраст, документы, выплаты и льготы контрактникам и другие нюансы, которые волнуют будущих военных.
По словам Главы министерства цифрового развития и связи Сергея Цукаря этот номер легко запомнить, а самое главное, что он единый для всей России. Также он отметил, что в Новосибирской области уже есть опыт запуска единых коротких федеральных номеров, например, номер 115 - поддержка сайта gosuslugi.ru, не говоря уже о единых номерах для экстренных случаев - 112, 101, 102, 103 и 104 (служба газа).
Подать заявку на службу по контракту новосибирцы также могут через сайт Госуслуги и в военкоматах по месту жительства, кроме того, вся информация о контрактной службе есть на сайте Объясняем.рф.
Также в Новосибирске работают региональные короткие номера, например, номер 122 - для вызова врача на дом или записи на прием.