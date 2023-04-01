По словам Главы министерства цифрового развития и связи Сергея Цукаря этот номер легко запомнить, а самое главное, что он единый для всей России. Также он отметил, что в Новосибирской области уже есть опыт запуска единых коротких федеральных номеров, например, номер 115 - поддержка сайта gosuslugi.ru, не говоря уже о единых номерах для экстренных случаев - 112, 101, 102, 103 и 104 (служба газа).