За рулем автомобиля Нива Шевроле находился мужчина 1983 г.р., он погиб. Восемь человек с травмами разной степени тяжести доставлены в Ордынскую ЦГБ, сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области. Среди пострадавших двое детей, в том числе, ребенок 12 лет, находившийся в автомобиле Нива Шевроле. При первом осмотре у него диагностировано сотрясение мозга и ушибы. После осмотра медики приняли решение о госпитализации двоих взрослых и одного ребенка. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.