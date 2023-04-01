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Published Сегодня, 06:50
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Сегодня 1 апреля около 11 часов на автодороге Новосибирск - Кочки - Павлодар в Ордынском районе произошло ДТП - автобус столкнулся автомобилем Нива Шевроле. В салоне автобуса находилось 47 человек, он направлялся в рабочий поселок Чистозерное.
За рулем автомобиля Нива Шевроле находился мужчина 1983 г.р., он погиб. Восемь человек с травмами разной степени тяжести доставлены в Ордынскую ЦГБ, сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области. Среди пострадавших двое детей, в том числе, ребенок 12 лет, находившийся в автомобиле Нива Шевроле. При первом осмотре у него диагностировано сотрясение мозга и ушибы. После осмотра медики приняли решение о госпитализации двоих взрослых и одного ребенка. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась.
После столкновения автобус перевернулся и упал в кювет. Часть людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса. На места аварии работают правоохранительные органы, реанимобили, также на место столкновения выехал Прокурор Ордынского района и его заместитель. Начата проверка по факту ДТП, будет проверено соблюдал ли организатор и перевозчик нормы обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
На данный момент известно, что водитель автобуса 1981 года рождения при выезде на встречную полосу для совершения обгона совершил столкновение с внедорожником Шевроле Нива, двигавшимся по встречной полосе. Маневр проводился на участке разрешенного обгона, но водитель не учел скорости движения встречного транспорта. По ситуации начата проверка Прокуратуры.
На видео люди в шоковом состоянии идут по обочине рядом с перевернутым автобусом.