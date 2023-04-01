Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Сегодня 1 апреля началась реконструкция дома по адресу ул. Советская, 24. Это Дом Кондратюка, Музей имени Юрия Васильевича Кондратюка. Дом был в аварийном состоянии, требовал ремонта. Новосибирску на реконструкцию Музея выделили средства из федерального бюджета. О начале работ сообщили в своих телеграм каналах мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.
В процессе работа в доме был демонтирован расширительный медный бак. Он был частью системы отопления дома с момента постройки и по 1950-е годы. Старинный медный бак станет частью музейной экспозиции.
Юрий Кондратюк инженер-изобретатель, он первый рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, один из основоположников космонавтики. В Новосибирск ученый переехал в 1927 году, так как опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов.
По словам мэра Новосибирска Локтя, большую помощь в вопросе реконструкции Музея оказала «Ассоциация музеев космонавтики».