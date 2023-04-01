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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Старинный бак вывезли из дома Кондратюка на улице Советской

1 апреля 2023, 12:31
Фото: Телеграм канал Анатолия Локтя
В этом доме с 1927 по 1930 год жил и работал Юрий Кондратюк.

В Новосибирске на ул. Советской начались работы по реконструкции дома Кондратюка

Один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк несколько лет жил и работал в Новосибирске, также он издал здесь свой первый научный труд.

Сегодня 1 апреля началась реконструкция дома по адресу ул. Советская, 24. Это Дом Кондратюка, Музей имени Юрия Васильевича Кондратюка. Дом был в аварийном состоянии, требовал ремонта. Новосибирску на реконструкцию Музея выделили средства из федерального бюджета. О начале работ сообщили в своих телеграм каналах мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

В процессе работа в доме был демонтирован расширительный медный бак. Он был частью системы отопления дома с момента постройки и по 1950-е годы. Старинный медный бак станет частью музейной экспозиции. 

Юрий Кондратюк инженер-изобретатель, он первый рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, один из основоположников космонавтики. В Новосибирск ученый переехал в 1927 году, так как опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов.

В Новосибирске отремонтируют музей Кондратюка благодаря космонавтам
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По словам мэра Новосибирска Локтя, большую помощь в вопросе реконструкции Музея оказала «Ассоциация музеев космонавтики».

#Архитектура#Строительство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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