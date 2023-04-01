Юрий Кондратюк инженер-изобретатель, он первый рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, один из основоположников космонавтики. В Новосибирск ученый переехал в 1927 году, так как опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии "Хлебпродукт", участвовал в строительстве элеваторов.