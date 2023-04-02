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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Дети в опасности: названо число неблагополучных семей в Новосибирской области в 2023

2 апреля 2023, 04:39
Фото: 1MI
Сотни новосибирских семей в социально опасном положении

Стало известно, сколько неблагополучных семей в Новосибирской области

В Новосибирской области проживает около 1 млн семей с детьми, сотни из них находятся в социально опасном положении. Что это означает рассказали по запросу Atas.info в Минтруда региона.
«На начало 2023 года в Новосибирской области 762 семьи находятся в социально опасном положении. Такой она признается, если родители или другие законные опекуны несовершеннолетнего не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию, либо жестко обращаются с ним», - объяснили Atas.info представители министерства труда и социального развития региона.

В народе подобные ячейки общества называют неблагополучными. Их проверяет комиссия, ставит на учет. За детьми и родителями неустанно начинает следить подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

«По факту жестокого обращения с ребенком в 2022 году поступало одно сообщение. Сейчас он находится в безопасности. Органами системы ПДН проводится работа по восстановлению прав несовершеннолетнего», - рассказала по запросу Atas.info Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
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Напомним, в феврале 2023 года суд вынес приговор матери и отчиму, которые до смерти забили 7-летнего сына в поселке Кудряши Новосибирского района весной 2021-го. Ребенок регулярно подвергался домашнему насилию.

#Алина Шефер#Дети#Семья#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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