Дети в опасности: названо число неблагополучных семей в Новосибирской области в 2023

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
«На начало 2023 года в Новосибирской области 762 семьи находятся в социально опасном положении. Такой она признается, если родители или другие законные опекуны несовершеннолетнего не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию, либо жестко обращаются с ним», - объяснили Atas.info представители министерства труда и социального развития региона.
В народе подобные ячейки общества называют неблагополучными. Их проверяет комиссия, ставит на учет. За детьми и родителями неустанно начинает следить подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).
«По факту жестокого обращения с ребенком в 2022 году поступало одно сообщение. Сейчас он находится в безопасности. Органами системы ПДН проводится работа по восстановлению прав несовершеннолетнего», - рассказала по запросу Atas.info Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Напомним, в феврале 2023 года суд вынес приговор матери и отчиму, которые до смерти забили 7-летнего сына в поселке Кудряши Новосибирского района весной 2021-го. Ребенок регулярно подвергался домашнему насилию.