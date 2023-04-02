Инноваторы в шоке - бродячие псы чуть не загрызли девушку у технопарка Академгородка

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Как рассказал один из очевидцев «Родным берегам», девушку едва не покусали восемь собак, когда она шла по тротуару возле коллектора теплотрассы. Там беспризорные псы обычно греются.
Спасти молодую сибирячку из лап бродячей стаи удалось прохожему. Он отпугнул собак, и они убежали в сторону технопарка. Девушка не пострадала.
Также местные жители сообщили, что часто видели этих псов у стройки на улице Инженерной, 7, возле жилых домов на Пасечной, на пустыре за Демакова 17. Самые агрессивные живут в верхней зоне Академгородка у местной церкви. Они терроризируют детей и взрослых.
Не раз новосибирцы обращались в муниципальную службу отлова, но им не смогли помочь. Отвечали, что приюты переполнены, также не хватает людей, которые занялись бы этой работой.