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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Инноваторы в шоке - бродячие псы чуть не загрызли девушку у технопарка Академгородка

2 апреля 2023, 03:43
Фото: Ерлан Байжанов / Родные берега
Агрессивные собаки чуть не покусали девушку в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска стая бродячих собак напала на девушку

Агрессивная стая бродячих собак напала на девушку на улице Николаева в Академгородке Новосибирска. Местные жители и инноваторы ранее жаловались на псов в службу отлова.

Как рассказал один из очевидцев «Родным берегам», девушку едва не покусали восемь собак, когда она шла по тротуару возле коллектора теплотрассы. Там беспризорные псы обычно греются.

Спасти молодую сибирячку из лап бродячей стаи удалось прохожему. Он отпугнул собак, и они убежали в сторону технопарка. Девушка не пострадала.

Также местные жители сообщили, что часто видели этих псов у стройки на улице Инженерной, 7, возле жилых домов на Пасечной, на пустыре за Демакова 17. Самые агрессивные живут в верхней зоне Академгородка у местной церкви. Они терроризируют детей и взрослых.

Не раз новосибирцы обращались в муниципальную службу отлова, но им не смогли помочь. Отвечали, что приюты переполнены, также не хватает людей, которые занялись бы этой работой.

#Алина Шефер#Бродячие собаки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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