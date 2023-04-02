Инноваторы в шоке - бродячие псы чуть не загрызли девушку у технопарка Академгородка

Также местные жители сообщили, что часто видели этих псов у стройки на улице Инженерной, 7, возле жилых домов на Пасечной, на пустыре за Демакова 17. Самые агрессивные живут в верхней зоне Академгородка у местной церкви. Они терроризируют детей и взрослых.