Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Денис Винокуров - автор репортажных фото с рок-концертов, член Союза журналистов России. Он активно сотрудничает со многими СМИ как внештатный фотограф. Помимо этого, является создателем сообщества «Winsent Vidos» «ВКонтакте», в котором публикуются анонсы мероприятий, фоторепортажи с концертов и фестивалей.
Денис, у вас очень много фотографий со звёздами рок-н-ролла. Как вам удаётся обратить на себя их внимание? Это же довольно сложно, учитывая, сколько людей приходят на их концерты.
Сначала я просто ходил на концерты, постепенно знакомился со звёздами, делал фотографии с концертов, которые потом появлялись на сайтах групп. Я ходил на концерты ещё слушателем и как-то раз заметил одного мужчину, который постоянно мелькал около звёзд, в гримёрках, всегда в первых рядах. Вот и я подумал, что мог бы также.
Были ли такие концерты, на которые вам не удалось попасть, но вы очень жалеете об этом сейчас?
За долгую историю фотографирования рок-н-ролла, конечно, были такие истории. Больше это относится к зарубежным группам, например, на Линдеманна (немецкий вокалист групп Rammstein, Lindemann и Na Chui) я не попал.
Расскажите, с чего вообще, по вашему мнению, началась такая активная рок-тусовка? Можно ли сказать, что будущие таланты рок-н-ролла рождались в подвалах (квартирниках) и продолжали расти на сцене?
В принципе это история любой группы с именем. Все они начинали с нуля. Мне кажется, что много коллективов достойны большой сцены, а не какого-то кабака в Новосибирске, Томске или Барнауле. Здесь всё упирается в деньги. Группы пытаются за собственные бюджеты организовывать туры.
Что вообще происходит в индустрии рок-н-ролла? Сейчас довольно много новых групп и, откровенно говоря, не со всеми знакома публика, как это было, например, в СССР. Настолько же популярен жанр рок-н-ролла сейчас, как это было лет 15-20 назад?
Я не заметил тенденции появления новых групп, честно говоря. Вовлечённость аудитории в сферу рок-н-ролла тоже невысокая. Об этом можно судить даже по наполненности залов.
Какое-то время назад, может быть лет 10 назад, был спад. Например, примерно в это время к нам в Новосибирск приезжала группа The Offspring, американская икона панк-рока. Я их очень ждал, как в принципе и любую звезду мирового масштаба, но каково было моё разочарование, когда я понял, что стадион вместимостью в восемь тысяч не заполнен и наполовину. А ведь незадолго до концерта у нас, у The Offspring тоже был концерт в Европе, где они собрали сорок тысяч человек.
Во времена расцвета русского рока концерты собирали стадионы, сейчас рокеры снова выступают в подвалах, клубах перед гораздо меньшей аудиторией. На пользу это или во вред рок-культуре? И можно ли говорить о закате русского рока?
Недавно был концерт отечественной группы «Чёрный кофе», я бы сказал, по популярности сравнимой с группой «Ария». Это стадионная группа, они делали настоящее шоу. И вот недавно они выступали в маленьком барчике, а у сцены было порядка ста человек. Почему всё это отходит, я не знаю. Заката рока нельзя допускать. Благо, существуют рок-фестивали, которые продолжают популяризировать рок-н-ролл.
Как думаете, рок-культура может определиться традиционной фразой «секс, наркотики, рок-н-ролл»? Или всё же это течение намного шире?
Конечно, понятие рок-н-ролла намного шире этой фразы. Нельзя ограничить эту культуру только этим.
В Новосибирске довольно часто отменялись концерты по инициативе православных активистов. В августе будет рок-фестиваль «Ветер Сибири 2023». Как думаете, стоит ли опасаться, что и его могут отменить?
Не секрет, что те группы, которые будут выступать на фестивале, уже получили гонорары и официально заявили о своём участии. Хотелось бы, конечно, чтобы фестиваль прошёл. Никого из этих православных активистов я не знаю, но знаю, что «под раздачу» у нас в городе попадали многие концерты. Считается, что мрачные ребята из рока могут оскорбить чьи-то чувства. Я думаю, если тебе не нравится что-то, то ты можешь просто не ходить и не слушать. Меня, например, вообще обижают коллективы, которые далеки от рок-н-ролла, тяжелой музыки и шума.
Влияние православных активистов в Новосибирске довольно велико. Каково быть фотографом концертного жанра в городе религиозных общественников?
Я думаю, мои фотографии и деятельность православных активистов никак не связаны. У меня своё направление – я за рок-н-ролл. Кто-то может против, и это их дело. Я даже никогда не вникал, какие они носят фамилии, какие у них есть организации.
Как думаете, чем грозит их такая активная деятельность?
Отменялись только самые масштабные и громкие концерты. (Прим. ред. По инициативе православных активистов в Новосибирске отменялись концерты Мэрлина Мэнсона в 2013 году и группы «Полматери» в 2022 году, и ряд других концертов.) Но рок-н-ролл играет каждый день в разных заведениях Новосибирска и в разных городах: Барнауле, Томске, Красноярске, Омске и многих других. Группы гастролируют, собирают людей. Культуре рок-н-ролла православные активисты никак не грозят.
Союз отцов в Новосибирске выступил против участия группы «Сплин» в фестивале. Что думаете об этом?
В каком ключе комментировать сие, мне не совсем понятно. Я, если честно, вообще не знал, что Александр Васильев (лидер группы «Сплин») в этом списке. Мне, как потребителю музыкального продукта, конечно, грустно, что коллективы, которые мне интересны, не допускаются до зрителя... Но и ситуацию понимать нужно! Если ты позволяешь себе в столь нелёгкое для страны время, чем-то компрометировать власть - то будь готов к санкциям.