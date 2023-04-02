Какое-то время назад, может быть лет 10 назад, был спад. Например, примерно в это время к нам в Новосибирск приезжала группа The Offspring, американская икона панк-рока. Я их очень ждал, как в принципе и любую звезду мирового масштаба, но каково было моё разочарование, когда я понял, что стадион вместимостью в восемь тысяч не заполнен и наполовину. А ведь незадолго до концерта у нас, у The Offspring тоже был концерт в Европе, где они собрали сорок тысяч человек.