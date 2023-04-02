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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Как снимать рок в городе православных активистов, рассказал фотограф Денис Винокуров

2 апреля 2023, 04:56
Фото: архив Дениса Винокурова.
Фотограф рассказал о положении рок-н-ролла в Новосибирске
Известный новосибирский фотограф Денис Винокуров поговорил с Atas.Info о нынешнем состоянии рок-н-ролла, перекочевавшего со стадионов в подвалы, и о том, каково снимать рок-н-ролл в Новосибирске - городе православных активистов.

Денис Винокуров - автор репортажных фото с рок-концертов, член Союза журналистов России. Он активно сотрудничает со многими СМИ как внештатный фотограф. Помимо этого, является создателем сообщества «Winsent Vidos» «ВКонтакте», в котором публикуются анонсы мероприятий, фоторепортажи с концертов и фестивалей.

«Существует много коллективов, которые достойны большой сцены, а не какого-то кабака»

Денис, у вас очень много фотографий со звёздами рок-н-ролла. Как вам удаётся обратить на себя их внимание? Это же довольно сложно, учитывая, сколько людей приходят на их концерты.

Сначала я просто ходил на концерты, постепенно знакомился со звёздами, делал фотографии с концертов, которые потом появлялись на сайтах групп. Я ходил на концерты ещё слушателем и как-то раз заметил одного мужчину, который постоянно мелькал около звёзд, в гримёрках, всегда в первых рядах. Вот и я подумал, что мог бы также.

Денис Винокуров с музыкантом Noize MC, вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.Денис Винокуров с музыкантом Noize MC, вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.
Денис Винокуров с музыкантом Noize MC, вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.Денис Винокуров с музыкантом Noize MC, вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.
Денис Винокуров с вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.Денис Винокуров с вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.
Денис Винокуров с музыкантом Noize MC, вокалистом коллектива «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным, группой «Кис-кис», солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым и фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова» Александром Ильиным.
Фото: Архив Дениса Винокурова.

Были ли такие концерты, на которые вам не удалось попасть, но вы очень жалеете об этом сейчас?

За долгую историю фотографирования рок-н-ролла, конечно, были такие истории. Больше это относится к зарубежным группам, например, на Линдеманна (немецкий вокалист групп Rammstein, Lindemann и Na Chui) я не попал.

Расскажите, с чего вообще, по вашему мнению, началась такая активная рок-тусовка? Можно ли сказать, что будущие таланты рок-н-ролла рождались в подвалах (квартирниках) и продолжали расти на сцене?

В принципе это история любой группы с именем. Все они начинали с нуля. Мне кажется, что много коллективов достойны большой сцены, а не какого-то кабака в Новосибирске, Томске или Барнауле. Здесь всё упирается в деньги. Группы пытаются за собственные бюджеты организовывать туры.

Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ. Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ.
Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ. Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ.
Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ. Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ.
Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ. Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ.
Фотографии с концерта группы WILDWAYS & ПОЛ ПУНШ.
Фото: Архив Дениса Винокурова.

«Вовлечённость аудитории в сферу рок-н-ролла невысокая»

Что вообще происходит в индустрии рок-н-ролла? Сейчас довольно много новых групп и, откровенно говоря, не со всеми знакома публика, как это было, например, в СССР. Настолько же популярен жанр рок-н-ролла сейчас, как это было лет 15-20 назад?

Я не заметил тенденции появления новых групп, честно говоря. Вовлечённость аудитории в сферу рок-н-ролла тоже невысокая. Об этом можно судить даже по наполненности залов.

Какое-то время назад, может быть лет 10 назад, был спад. Например, примерно в это время к нам в Новосибирск приезжала группа The Offspring, американская икона панк-рока. Я их очень ждал, как в принципе и любую звезду мирового масштаба, но каково было моё разочарование, когда я понял, что стадион вместимостью в восемь тысяч не заполнен и наполовину. А ведь незадолго до концерта у нас, у The Offspring тоже был концерт в Европе, где они собрали сорок тысяч человек.

Во времена расцвета русского рока концерты собирали стадионы, сейчас рокеры снова выступают в подвалах, клубах перед гораздо меньшей аудиторией. На пользу это или во вред рок-культуре? И можно ли говорить о закате русского рока?

Недавно был концерт отечественной группы «Чёрный кофе», я бы сказал, по популярности сравнимой с группой «Ария». Это стадионная группа, они делали настоящее шоу. И вот недавно они выступали в маленьком барчике, а у сцены было порядка ста человек. Почему всё это отходит, я не знаю. Заката рока нельзя допускать. Благо, существуют рок-фестивали, которые продолжают популяризировать рок-н-ролл.

Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022. Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022. Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022. Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022. Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022. Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Кадры одного из самых крупнейших музыкальных событий России – фестиваля YЛЕТАЙ-2022.
Фото: Архив Дениса Винокурова.

Как думаете, рок-культура может определиться традиционной фразой «секс, наркотики, рок-н-ролл»? Или всё же это течение намного шире?

Конечно, понятие рок-н-ролла намного шире этой фразы. Нельзя ограничить эту культуру только этим.

«Считается, что мрачные ребята из рока могут оскорбить чьи-то чувства»

В Новосибирске довольно часто отменялись концерты по инициативе православных активистов. В августе будет рок-фестиваль «Ветер Сибири 2023». Как думаете, стоит ли опасаться, что и его могут отменить?

Не секрет, что те группы, которые будут выступать на фестивале, уже получили гонорары и официально заявили о своём участии. Хотелось бы, конечно, чтобы фестиваль прошёл. Никого из этих православных активистов я не знаю, но знаю, что «под раздачу» у нас в городе попадали многие концерты. Считается, что мрачные ребята из рока могут оскорбить чьи-то чувства. Я думаю, если тебе не нравится что-то, то ты можешь просто не ходить и не слушать. Меня, например, вообще обижают коллективы, которые далеки от рок-н-ролла, тяжелой музыки и шума.

Фотография с концерта Глеба Самойлова и группы The MATRIXX. Фотография с концерта Глеба Самойлова и группы The MATRIXX.
Кадр с фестиваля в рамках MURDERFEST: DEATH STAGE для любителей тяжёлой музыки. Кадр с фестиваля в рамках MURDERFEST: DEATH STAGE для любителей тяжёлой музыки.
Выступление с проектом «Работники культуры» (дочерний коллектив группы «Пневмослон»).Выступление с проектом «Работники культуры» (дочерний коллектив группы «Пневмослон»).
Кадр с фестиваля Yлетай-2020.Кадр с фестиваля Yлетай-2020.
Фотография с концерта Глеба Самойлова и группы The MATRIXX.
Фото: Архив Дениса Винокурова.

Влияние православных активистов в Новосибирске довольно велико. Каково быть фотографом концертного жанра в городе религиозных общественников?

Я думаю, мои фотографии и деятельность православных активистов никак не связаны. У меня своё направление – я за рок-н-ролл. Кто-то может против, и это их дело. Я даже никогда не вникал, какие они носят фамилии, какие у них есть организации.

Как думаете, чем грозит их такая активная деятельность?

Отменялись только самые масштабные и громкие концерты. (Прим. ред. По инициативе православных активистов в Новосибирске отменялись концерты Мэрлина Мэнсона в 2013 году и группы «Полматери» в 2022 году, и ряд других концертов.) Но рок-н-ролл играет каждый день в разных заведениях Новосибирска и в разных городах: Барнауле, Томске, Красноярске, Омске и многих других. Группы гастролируют, собирают людей. Культуре рок-н-ролла православные активисты никак не грозят.

Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Кадры с выступления коллектива «Слот», одной из самых известных российских групп альтернативной музыки.
Фото: Архив Дениса Винокурова.

Союз отцов в Новосибирске выступил против участия группы «Сплин» в фестивале. Что думаете об этом?

В каком ключе комментировать сие, мне не совсем понятно. Я, если честно, вообще не знал, что Александр Васильев (лидер группы «Сплин») в этом списке. Мне, как потребителю музыкального продукта, конечно, грустно, что коллективы, которые мне интересны, не допускаются до зрителя... Но и ситуацию понимать нужно! Если ты позволяешь себе в столь нелёгкое для страны время, чем-то компрометировать власть - то будь готов к санкциям.

Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Выступление группы «Rock Privet», известной кавер-версиями популярных песен.
Фото: Архив Дениса Винокурова.
#Валентина Захаринская#Музыка#Общество#Фотография#Культура#Новосибирск#Рок-н-ролл#Концерт#Отмена концерта
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