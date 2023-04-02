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В 2022 год ООО «Дом-Строй Сибирь» сдало 25-этажным этажный многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» («Ричмонд Резиденс») по ул. Кирова в Октябрьском районе. Максимальная высота объекта составляет 91,5 метров. Это здание считается самым высоким в Новосибирске из всех, построенных за последние три года.
Данные предоставлены Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска по запросу Атас.Инфо.
Самым высоким многоквартирным жилым домом, построенным в 2021 году стал 17 - 25 этажный дом в ЖК «Огни Сибири» с помещениями общественного назначения, автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Некрасова, 39 в Центральном районе. Его высота составляет 89 метров.
Самым высоким многовартирным домом введенным в 2020 году стал ЖК «Академия» - 24-этажный корпус № 1 многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслуживания населения и подземной автостоянкой на 61 машино-место по ул. Шевченко в Октябрьском районе. Его высота составляет 84,55 метров.
В Новосибирске планируется строительство 60-этажного небоскреба. Несмотря на архитектурные решения будущего каждую весну город продолжает тонуть в лужах и прощаться не только со снегом, но и с асфальтом на дорогах и тротуарах.