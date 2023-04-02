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Названы самые высокие здания Новосибирска, построенные за последние три года

2 апреля 2023, 01:00
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Ричмонд Резиденс - высотки на Кирова, 50.

В Новосибирске назвали три самых высоких здания, введенных с 2020 по 2022 годы

Рейтинг самых высоких жилых многоквартирных домов ведет с 2020 года Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. Самым высоким стал 25-этажный дом в ЖК «RICHMOND Residence». Сколько метров в высоту этот и другие небоскребы Новосибирска - в материале Атас.Инфо.

В 2022 год ООО «Дом-Строй Сибирь» сдало 25-этажным этажный многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» («Ричмонд Резиденс») по ул. Кирова в Октябрьском районе. Максимальная высота объекта составляет 91,5 метров. Это здание считается самым высоким в Новосибирске из всех, построенных за последние три года.

Данные предоставлены Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска по запросу Атас.Инфо.

Многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» В Новосибирске.Многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» В Новосибирске.
Многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» В Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Самым высоким многоквартирным жилым домом, построенным в 2021 году стал 17 - 25 этажный дом в ЖК «Огни Сибири»  с помещениями общественного назначения, автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Некрасова, 39 в Центральном районе. Его высота составляет 89 метров.

Жилой комплекс "Огни Сибири" в Новосибирске объединяет в себе несколько домов разной этажности.Жилой комплекс "Огни Сибири" в Новосибирске объединяет в себе несколько домов разной этажности.
Жилой комплекс "Огни Сибири" в Новосибирске объединяет в себе несколько домов разной этажности.
Фото: 2Gis

Самым высоким многовартирным домом введенным в 2020 году стал ЖК «Академия» - 24-этажный корпус № 1 многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслуживания населения и подземной автостоянкой на 61 машино-место по ул. Шевченко в Октябрьском районе. Его высота составляет 84,55 метров. 

24-этажный дом соседствует с частным сектором в Октябрьском районе Новосибирска.24-этажный дом соседствует с частным сектором в Октябрьском районе Новосибирска.
24-этажный дом соседствует с частным сектором в Октябрьском районе Новосибирска.
Фото: Яндекс.Недвижимость
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#Дом#Небоскреб#Архитектура#Общество#Город#Строительство
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