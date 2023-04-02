В 2022 год ООО «Дом-Строй Сибирь» сдало 25-этажным этажный многоквартирный дом в жилом комплексе «RICHMOND Residence» («Ричмонд Резиденс») по ул. Кирова в Октябрьском районе. Максимальная высота объекта составляет 91,5 метров. Это здание считается самым высоким в Новосибирске из всех, построенных за последние три года.