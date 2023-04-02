В воскресенье, 2 апреля, более 150 человек, по оценке организаторов, приняли участие в согласованном митинге против строительства около жилых домов мусорных полигонов с комплексами по переработке отходов. Участники акции, которая прошла в центре Новосибирска, около театра "Глобус", держали в руках плакаты с надписями "Мы не хотим жить на свалке", "Эта земля нас кормит", "Чиновники плюют в будущее наших детей". В основном это жители Верх-Тулинского, Плотниковского и Раздольненского сельсоветов, где запланировано появление новых полигонов.