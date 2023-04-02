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Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В воскресенье, 2 апреля, более 150 человек, по оценке организаторов, приняли участие в согласованном митинге против строительства около жилых домов мусорных полигонов с комплексами по переработке отходов. Участники акции, которая прошла в центре Новосибирска, около театра "Глобус", держали в руках плакаты с надписями "Мы не хотим жить на свалке", "Эта земля нас кормит", "Чиновники плюют в будущее наших детей". В основном это жители Верх-Тулинского, Плотниковского и Раздольненского сельсоветов, где запланировано появление новых полигонов.
"Мы боремся не для того, чтобы просто убрать от нас свалку. Мы боремся за то, чтобы их перенести в те места, где они не будут мешать людям, не будут портить природу", - заявил в ходе акции протеста житель Верх-Тулы, председатель экологического общественного движения "Будущее в наших руках" Виталий Гуненко.
Однако, подчеркнул Гуненко, на все письма инициативных групп и в ходе личных встреч чиновники регионального правительства отвечают, что других участков нет. А в ответ на предложенные жителями альтернативные участки сообщают, что рассматривают эти варианты без указания сроков окончания этой процедуры.
"Может быть, это такая вера, что все само собой рассосется, люди побузят, постоят, померзут, да и разойдутся, и забудется это", - предположил активист.
В свою очередь, координатор общественного экологического движения "Поможем реке Издревая" Юлия Колеватова, которая входит в состав правительственной комиссии по проблеме мусорных полигонов, призналась, что влиять на принятие решений чиновников очень сложно. И только такие протестные акции, которые в рамках закона позволяют выразить свое отношение к деятельности местной власти, могут быть эффективным инструментом для изменения ситуации.
Так же митингующие затронули проблему новой мусорной концессии. В частности, говорилось о том, что ее реализация в существующем виде приведет к росту тарифа на вывоз мусора для населения минимум на 50%. И приведет к уничтожению системы раздельного сбора отходов, к которому стремится весь цивилизованный мир, и в которую так много средств уже вложено частными компаниями Новосибирска.
Участники акции протеста приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства Новосибирской области отказаться от планов строительства мусорных полигонов вблизи населенных пунктов. "Власти действуют в большей степени в интересах потенциальных концессионеров и выбирают самые удобные для них участки для размещения полигонов, но при этом они находятся в густонаселенных местах", - говорится в документе.
Как сообщили организаторы, в ходе митинга участники подписали 250 почтовых открыток, адресованных губернатору Новосибирской области. Все они будут отправлены адресату в ближайшее время. Расхождение числа участников митинга и количества открыток активисты объясняет тем, что часть людей, подписав карточку, сразу уходили, потому что было очень холодно.
Кроме того, в ходе митинга был продолжен сбор подписей под обращением к главе региона с требованием перенести планирующийся полигон ТКО на безопасное расстояние от Верх-Тулы. На текущий момент обращение подписали уже более 4 тысяч человек.
Между тем, вице-губернатор Сергей Сёмка, курирующий вопросы создания новых мусорных полигонов, заявляет, что, по его мнению, ход реализации так называемой "мусорной концессии" не противоречит законодательству. После завершения второго этапа конкурса по выбору концессионера в начале апреля его победитель представит проекты полигонов с заводами по переработке ТКО, которые будут направлены на государственную экологическую экспертизу. Она и даст, говорит вице-губернатор, исчерпывающие ответы о возможности или невозможности размещения полигонов в районе Плотниково или Верх-Тулы.
Сегодня же в Верх-Туле проходило собрание членов СНТ "Романтик" – нового строящегося микрорайона, который будет находиться прямо напротив планируемого полигона. Присутствовавшему там депутату Верх-Тулинского сельсовета Геннадию Гребенщикову был задан вопрос, как застройщик обещает будущим жителям скважину с чистой водой, учитывая такое соседство. Как сообщила редакции жительница Верх-Тулы Ольга Давыдова, депутат заявил, что полигона там не будет, его собираются разместить в другой стороне, в районе деревни Александровка.
"Они обманывают народ", - констатировала Давыдова. Она подчеркнула, что сельсовет, помимо введения людей в заблуждение, игнорирует выданные ему предписания о рекультивации земельного участка, попадающего в зону возможного полигона. Там уже не первый год сливают жидкие бытовые отходы. Активистка намерена писать заявления в надзорные ведомства.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов давно требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.