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Posted Сегодня, 02:53

Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

«Он неадекватный»: ревнивец сжег автомобиль любовника бывшей жены в Новосибирске

2 апреля 2023, 02:53
Фото: АСТ-54/ВК
Новосибирец поджег автомобиль соперника

В Новосибирске мужчина сжег иномарку любовника бывшей жены

Житель Новосибирска поджег автомобиль Nissan мужчины, который увел у него жену. Машину получилось уничтожить только со второй попытки.

Инцидент произошел во дворе дома на Твардовского, 22/3. Некий хулиган под покровом ночи разбил стекло в припаркованном Nissan Wingroad и разлил в салоне бензин. Потом он поджег иномарку.

«Это неадекватный мужчина. Постоянно выпивает, избивал свою семью, жену и 6-летнюю дочь. Супруга встретила другого и ушла, а он решил им отомстить. Машину любовника и поджег», - рассказали Atas.info очевидцы, которые комментировали ЧП в паблике «АСТ-54».

По словам местных жителей, мужчина пытался сжечь автомобиль еще на прошлой неделе, но его отпугнули. В этот раз у него все получилось.

Сейчас информацию о произошедшем проверяют правоохранители.

#Алина Шефер#Автомобиль#Поджог#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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