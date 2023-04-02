«Он неадекватный»: ревнивец сжег автомобиль любовника бывшей жены в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Инцидент произошел во дворе дома на Твардовского, 22/3. Некий хулиган под покровом ночи разбил стекло в припаркованном Nissan Wingroad и разлил в салоне бензин. Потом он поджег иномарку.
«Это неадекватный мужчина. Постоянно выпивает, избивал свою семью, жену и 6-летнюю дочь. Супруга встретила другого и ушла, а он решил им отомстить. Машину любовника и поджег», - рассказали Atas.info очевидцы, которые комментировали ЧП в паблике «АСТ-54».
По словам местных жителей, мужчина пытался сжечь автомобиль еще на прошлой неделе, но его отпугнули. В этот раз у него все получилось.
Сейчас информацию о произошедшем проверяют правоохранители.