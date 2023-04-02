Отец трех дочерей из Новосибирской области Артем Бураков погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как пишет «Тогучинская газета», Артем родился и вырос в Тогучине. Окончил местную школу №3, поступил в Омский танковый инженерный институт. После продолжил обучение в ВУНЦ СВ ВС РФ в Омске.
Новосибирец начал военную службу в танковой роте в должности старшего техника. Дослужился до начальника отделения комплектования 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады.
Артем погиб в спецоперации при выполнении боевой задачи. Церемония похорон прошла в Москве.
У сибиряка на родине остались мама и сестра. А также жена и три дочери, одна из которых еще совсем младенец.