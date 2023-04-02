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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Отец трех дочерей из Новосибирской области Артем Бураков погиб в зоне СВО

2 апреля 2023, 05:06
Фото: Тогучинская газета
В Москве похоронили погибшего в СВО новосибирца
Уроженец Тогучина Новосибирской области Артем Бураков погиб в ходе СВО. Героя в конце марта 2023 года похоронили в Москве.

Как пишет «Тогучинская газета», Артем родился и вырос в Тогучине. Окончил местную школу №3, поступил в Омский танковый инженерный институт. После продолжил обучение в ВУНЦ СВ ВС РФ в Омске.

Новосибирец начал военную службу в танковой роте в должности старшего техника. Дослужился до начальника отделения комплектования 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Артем погиб в спецоперации при выполнении боевой задачи. Церемония похорон прошла в Москве.

У сибиряка на родине остались мама и сестра. А также жена и три дочери, одна из которых еще совсем младенец.

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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