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Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года

2 апреля 2023, 02:36
Фото: 1MI
Какая будет погода в апреле 2023 в Новосибирске
Пасмурный и прохладный апрель ожидает жителей Новосибирска в 2023 году. Точный прогноз погоды сделали метеорологические онлайн-сервисы.

Плюсовые температуры установятся уже с первой недели месяца. Только периодически столбики термометра продолжат опускаться до 0°C и ниже. Так будет 7 и 8 апреля, прогнозирует «Яндекс. Погода».

Сервис обещает во второй декаде второго весеннего месяца в среднем +6…+8 градусов. Буквально день через день в городе будут идти дожди. Всего осадки займут 10 дней в апреле, солнечно будет только 2 дня.

По данным Gismeteo, зимы передаст «привет» новосибирцам в виде похолодания до 0…-2°C в конце апреля, 25 и 26 числа. Этот скачок температуры принесет дожди и снег. Самым теплым днем в апреле станет 11 марта – воздух прогреется до +12 градусов.

Сайт World Weather прогнозирует даже +14°C местами 12 и 22 апреля. Новосибирцам обещают ясную погоду целую неделю с 22 числа месяца.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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