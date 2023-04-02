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Published Сегодня, 02:36
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Плюсовые температуры установятся уже с первой недели месяца. Только периодически столбики термометра продолжат опускаться до 0°C и ниже. Так будет 7 и 8 апреля, прогнозирует «Яндекс. Погода».
Сервис обещает во второй декаде второго весеннего месяца в среднем +6…+8 градусов. Буквально день через день в городе будут идти дожди. Всего осадки займут 10 дней в апреле, солнечно будет только 2 дня.
По данным Gismeteo, зимы передаст «привет» новосибирцам в виде похолодания до 0…-2°C в конце апреля, 25 и 26 числа. Этот скачок температуры принесет дожди и снег. Самым теплым днем в апреле станет 11 марта – воздух прогреется до +12 градусов.
Сайт World Weather прогнозирует даже +14°C местами 12 и 22 апреля. Новосибирцам обещают ясную погоду целую неделю с 22 числа месяца.