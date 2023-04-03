Как сообщает Областной военкомат, 711​ человек получили отсрочку. Причины​ — здоровье, многодетная семья, опекунство или запрос на​ бронь написали организации, где они работают, чтобы оставили ценного сотрудника.

Уполномоченный привела пример ситуации, которые приходится решать: один сын умер, мама на​ инвалидности – обращение по​ второму сыну, что он​ не​ может быть отправлен в​ зону​ СВО. И​ напомнила, если у​ военнообязанных что-то изменилось, родился третий или четвертый ребенок, была операция, они должны военкомат об​ этом уведомить сами.