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Две жены пришли просить за мобилизованного

3 апреля 2023, 09:55
Фото: Антон Засимов / 1MI
Обращения от мобилизованных или участников СВО — это единичные случаи, в основном обращаются их родственники — родители, жены, гражданские жены, — рассказала об этой категории обращений Нина Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области.

«Сами мобилизованные обращаются для защиты своих прав очень редко, это единичные случаи, — говорит Нина Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, — В основном это обращения о том, что кто-то по состоянию здоровья не может отправиться в зону СВО».

«В​ основном обращаются родственники, родители, гражданские жены, жены. Один раз на​ прием пришли бывшая жена и​ настоящая жена, с​ обращением, что у​ мобилизованного трое детей. А был случай, когда мобилизованный раньше на​ своего ребенка внимания не​ обращал, а​ тут вдруг вспомнил»,​ — рассказала Уполномоченный по​ правам человека.

Как сообщает Областной военкомат, 711​ человек получили отсрочку. Причины​ — здоровье, многодетная семья, опекунство или запрос на​ бронь написали организации, где они работают, чтобы оставили ценного сотрудника.
Уполномоченный привела пример ситуации, которые приходится решать: один сын умер, мама на​ инвалидности – обращение по​ второму сыну, что он​ не​ может быть отправлен в​ зону​ СВО. И​ напомнила, если у​ военнообязанных что-то изменилось, родился третий или четвертый ребенок, была операция, они должны военкомат об​ этом уведомить сами.

Также стало известно о том, что не все новосибирцы знают, как отправить обращение Уполномоченному по правам человека. Многие заказывают для этого консультации у юристов, но в этом нет никакой необходимости, вся информация, как оформить обращение есть на сайте upch.nso.ru.

#Участник СВО#Дети#Мобилизованные#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Нина Шалабаева
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