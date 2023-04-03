Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
«Сами мобилизованные обращаются для защиты своих прав очень редко, это единичные случаи, — говорит Нина Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, — В основном это обращения о том, что кто-то по состоянию здоровья не может отправиться в зону СВО».
«В основном обращаются родственники, родители, гражданские жены, жены. Один раз на прием пришли бывшая жена и настоящая жена, с обращением, что у мобилизованного трое детей. А был случай, когда мобилизованный раньше на своего ребенка внимания не обращал, а тут вдруг вспомнил», — рассказала Уполномоченный по правам человека.
Как сообщает Областной военкомат, 711 человек получили отсрочку. Причины — здоровье, многодетная семья, опекунство или запрос на бронь написали организации, где они работают, чтобы оставили ценного сотрудника.
Уполномоченный привела пример ситуации, которые приходится решать: один сын умер, мама на инвалидности – обращение по второму сыну, что он не может быть отправлен в зону СВО. И напомнила, если у военнообязанных что-то изменилось, родился третий или четвертый ребенок, была операция, они должны военкомат об этом уведомить сами.
Также стало известно о том, что не все новосибирцы знают, как отправить обращение Уполномоченному по правам человека. Многие заказывают для этого консультации у юристов, но в этом нет никакой необходимости, вся информация, как оформить обращение есть на сайте upch.nso.ru.