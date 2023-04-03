Новосибирские университеты попали в рейтинг лучших вузов по версии RAEX

Также в 2022 году был опубликован рейтинг топ-100 лучших вузов России. В нем также оказались университеты Новосибирска, в частности на 12-м месте был Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (речь идет о НГУ), на 42-й позиции был Новосибирский государственный технический университет.