Новосибирские университеты попали в рейтинг лучших вузов по версии RAEX

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В Сибирском федеральном округе 8 новосибирских вузов вошли в рейтинг RAEX – аналитического агентства. Отметим, что это крупнейшее в России международное рейтинговое агентство, которое присваивает рейтинги банкам, вузам и другим. В локальном рейтинге на первом месте оказался Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России, а на втором - Сибирский государственный университет геосистем и технологий (это вуз Новосибирска).
На 7-й позиции расположился Новосибирский государственный педагогический университет, а замкнул первую 10-ку Новосибирский государственный аграрный университет. На 11-м месте оказался Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова.
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет занял 22 место. На 25 строчке - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. В рейтинге на 30-й позиции Сибирский государственный университет водного транспорта.
Также в 2022 году был опубликован рейтинг топ-100 лучших вузов России. В нем также оказались университеты Новосибирска, в частности на 12-м месте был Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (речь идет о НГУ), на 42-й позиции был Новосибирский государственный технический университет.