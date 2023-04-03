Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На вопрос что делается для возвращения пленных с Украины, ответила корреспонденту Атас.Инфо Нина Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области:
«Достаточно много работаю по этому вопросу с Министерством обороны, и с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, сотрудники ее аппарата входят в состав рабочей группы при Министерстве обороны. Она создала группу, где есть представители других комитетов, например, Следственного комитета».
— С украинским Уполномоченным по правам человека по этому вопросу ведется работа?
«Сейчас с Дмитрием Лубинцом налажено нормальное, человеческое взаимодействие, больше контактов, чем когда Уполномоченным по правам человека Украины была Денисова, работать было сложнее. С новым Уполномоченным Татьяна Москалькова встретилась на территории другого государства, это их заслуга, что состоялся обмен.
При этом Татьяну Москалькову внесли в санкционный список. Очень жаль, потому что мы работали с европейскими омбудсменами, они к нам приезжали на конференции. Всегда позитивно и конструктивно мы сотрудничали. Они перенимали наш опыт, мы что-то брали себе. Я думаю, что правозащитники тех государств тоже не поняли, почему так сделали, мы ведь вне политики, мы защищаем базовые права человека».
Нина Шалабаева напомнила о Конвенции о правах человека: «В 1948 году — почти сразу после Второй мировой войны была принята Конвенция о правах человека, которая убедительно показала, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другими. Преступления против человечества и геноцид были признаны Нюрнбергским процессом самыми тяжкими преступлениями. Мир вздрогнул и решил, что надо объединяться. А сейчас забыли про конвенцию».
Стало известно об освобождении троих военных из Новосибирской области из плена на Украине.