Нина Шалабаева напомнила о Конвенции о правах человека: «В 1948​ году — почти сразу после Второй мировой войны была принята Конвенция о правах человека, которая убедительно показала, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другими. Преступления против человечества и геноцид были признаны Нюрнбергским процессом самыми тяжкими преступлениями. Мир вздрогнул и​ решил, что надо объединяться. А​ сейчас забыли про конвенцию».