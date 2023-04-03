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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Обмен пленными: с Украиной удалось наладить человеческие отношения

3 апреля 2023, 10:16
Фото: atas.info
О том, что делается для возвращения пленных с Украины, рассказала в интервью Атас.Инфо Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

На​ вопрос что делается для возвращения пленных с​ Украины, ответила корреспонденту Атас.Инфо Нина Шалабаева, Уполномоченный по​ правам человека в​ Новосибирской области:

«Достаточно много работаю по​ этому вопросу с​ Министерством обороны, и​ с​ Уполномоченным по​ правам человека в​ РФ​ Татьяной Москальковой, сотрудники ее​ аппарата входят в​ состав рабочей группы при Министерстве обороны. Она создала группу, где есть представители других комитетов, например, Следственного комитета».

— С украинским Уполномоченным по правам человека по этому вопросу ведется работа?

«Сейчас с Дмитрием Лубинцом налажено нормальное, человеческое взаимодействие, больше контактов, чем когда Уполномоченным по правам человека Украины была Денисова, работать было сложнее. С новым Уполномоченным Татьяна Москалькова встретилась на территории другого государства, это их заслуга, что состоялся обмен.

При этом Татьяну Москалькову внесли в​ санкционный список. Очень жаль, потому что мы​ работали с​ европейскими омбудсменами, они к​ нам приезжали на​ конференции. Всегда позитивно и​ конструктивно мы​ сотрудничали. Они перенимали наш опыт, мы​ что-то брали себе. Я​ думаю, что правозащитники тех государств тоже не​ поняли, почему так сделали, мы​ ведь вне политики, мы​ защищаем базовые права человека».

Нина Шалабаева напомнила о Конвенции о правах человека: «В 1948​ году — почти сразу после Второй мировой войны была принята Конвенция о правах человека, которая убедительно показала, к какой катастрофе приводят попытки обеспечить превосходство одной нации над другими. Преступления против человечества и геноцид были признаны Нюрнбергским процессом самыми тяжкими преступлениями. Мир вздрогнул и​ решил, что надо объединяться. А​ сейчас забыли про конвенцию».

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#Участник СВО#Пленные#Мобилизованные#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Нина Шалабаева
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