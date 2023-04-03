Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Владлен Татарский — псевдоним военкора, настоящее имя — Фомин Максим Юрьевич, родился 25.04.1982 Донецкой области, в Макеевке (сейчас ДНР). Окончил школу, работал на шахте. Позднее открыл мебельный магазин, планировал расширение бизнеса на кредитные средства, но вложения не окупили себя.
Невозможность рассчитаться по кредитам толкнула его на организованное с друзьями ограбление банка, которое было раскрыто. Наказание он отбывал в Горловской колонии, в 2014 году когда рядом с колонией проходила линия фронта, Максим Фомин присоединился к боевым подразделениям ДНР.
Позднее глава ДНР подписал указ о помиловании Максима Фомина и он присоединился к подразделениям, которыми руководил командир Игорь Безлер, воевал под позывным Профессор, который получил за любовь к книгам. Дальнейший боевой путь Максима Фомина проходил в подразделении «Витязь» и в разведроте 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Год воевал в батальон «Восток», с 2017 года в батальонной разведке.
С 2019 года под псевдонимом Владлен Татарский начал вести группу Вконтакте «Терриконы Донбасса», а также телеграм канал «Владлен Татарский» о событиях в ДНР и ЛНР. Как сообщают «Новые известия», Владлен Татарский автор книг «Бег», «Война» и серии рассказов «Медитация».
С начала СВО вернулся на фронт, был задействован в управлении БПЛА, дронами, очень плотно занимался авиаразведкой, а также продолжал вести канал о военных действиях.
Стал самым известным военкором, в его телеграм канале более 573 тысячи подписчиков. В его группе Вконтакте — более 20 тысяч подписчиков. В своем телеграм канале он вел постоянную видео рубрику «Вечерний Владлен», честно рассказывая и показывая, что происходит на линии фронта.
Владлен Татарский был лично на церемонии подписания Президентом России указа о присоединении к России четырех новых республик 30 сентября 2022 года, когда в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Около 18 вечера в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв - Владлен Татарский погиб, около 30 человек, в том числе подросток, ранены, по сообщению Минздрава РФ, 24 человека доставлены в больницы. Интерфакс сообщает, что подозреваемая в организации взрыва жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 г.р. задержана.
12 декабря 2022 года Владлен Татарский выступал на молодежном форуме "Мы - Будущее" в подмосковном Красногорске.