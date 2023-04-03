Позднее глава ДНР подписал указ о помиловании Максима Фомина и он присоединился к подразделениям, которыми руководил командир Игорь Безлер, воевал под позывным Профессор, который получил за любовь к книгам. Дальнейший боевой путь Максима Фомина проходил в подразделении «Витязь» и в разведроте 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Год воевал в батальон «Восток», с 2017 года в батальонной разведке.